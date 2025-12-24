TP.HCM hạn chế giao thông đường thủy 3 ngày tại khu vực cầu Rạch Chiếc 24/12/2025 08:53

(PLO)- TP.HCM hạn chế lưu thông đường thủy tại khu vực cầu Rạch Chiếc trong 3 ngày để phục vụ lặn kiểm tra đường ống chuyển tải nước sạch.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên rạch Chiếc - rạch Trau Trảu (khu vực cầu Rạch Chiếc) phục vụ quá trình lặn kiểm tra đường ống chuyển tải nước sạch.

Theo đó, trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày 24-12, trên tuyến rạch Chiếc - rạch Trau Trảu, khu vực cầu Rạch Chiếc, đường Võ Nguyên Giáp, Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức (chủ đầu tư) sẽ tổ chức lặn kiểm tra đường ống chuyển tải nước sạch tại đoạn ống qua sông Rạch Chiếc.

Khu vực Rạch Chiếc - rạch Trau Trảu.

Khu vực lặn kiểm tra có bố trí 3 phương tiện cảnh giới gồm 2 phương tiện cách vị trí khảo sát 100 m về phía thượng và hạ lưu và một phương tiện ngay vị trí khảo sát và các báo hiệu trên bờ với nội dung "Thông báo phía trước có công trình khảo sát đường ống nước" phục vụ kiểm tra đường ống chuyển tải nước sạch qua sông Rạch Chiếc.

Sở Xây dựng yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc, chỉ dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa và các phương tiện cảnh giới (nếu có) tại hiện trường.

Theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã ban hành.