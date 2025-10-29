TP.HCM đang tháo dỡ cầu Long Kiểng cũ, hạn chế phương tiện đường thủy 29/10/2025 10:11

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng hạng mục tháo dỡ cầu Long Kiểng cũ thuộc công trình xây dựng cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè cũ.

Theo đó, kể từ ngày 28-10, khu vực thi công công trình thuộc tuyến rạch Rạch Ông Lớn 2 - Sông Phước Kiểng - Mương Chuối đi qua địa bàn xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước sẽ thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông thủy.

Cầu Long Kiểng cũ sẽ được tháo dỡ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Giai đoạn thi công tháo dỡ trụ, nhịp cầu phía ngoài phạm vi khoang thông thuyền. Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông thủy bằng phương án giới hạn phạm vi vùng nước thi công.

Cụ thể, thi công tháo dỡ nhịp cầu MT1-T1(N1); T1-T2 (N2) và tháo dỡ trụ T1; T2. Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông thủy bằng phương án báo hiệu dưới nước. Lắp đặt 2 bộ phao báo hiệu giới hạn phạm vi vùng nước thi công (ký hiệu B4.2) có đèn tín hiệu ban đêm theo quy định. Vị trí phao đặt cách công trình về phía thượng, hạ lưu khoảng 100 m và cách mép bờ tự nhiên ra tim luồng 25 m; Thời gian thực hiện là 25 ngày.

Khi thi công tháo dỡ nhịp cầu T3-T4; T4-T5; T5-MT6 và tháo dỡ trụ T3; T4, T5, thực hiện đảm bảo an toàn giao thông thủy bằng phương án báo hiệu dưới nước tương tự như trên. Thời gian thực hiện là 30 ngày.

Các phao báo hiệu trên phải gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm và được bảo trì theo quy định. Kích thước, hình dáng, màu sắc, báo hiệu của biển báo hiệu, phao báo hiệu đường thủy nội địa phù hợp với các quy định.

Tổng thời gian thực hiện của giai đoạn thi công tháo dỡ trụ, nhịp cầu phía ngoài phạm vi khoang thông thuyền là 55 ngày kể từ ngày ra thông báo đến ngày 21-12.

Sở Xây dựng yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc, chỉ dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường. Theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã ban hành.