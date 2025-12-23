Thành lập Viện nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ tái chế tại Việt Nam 23/12/2025 16:35

Ngày 23-12, Hiệp hội tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA) công bố thành lập và ra mắt Viện Khoa học công nghệ tái chế.

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam.

Ban điều hành Viện Khoa học công nghệ tái chế. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội tái chế Chất thải Việt Nam chia sẻ, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Vì vậy, vấn đề quản lý chất thải, tái chế và tái sử dụng tài nguyên không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đặc biệt, việc thực thi các chính sách như trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đòi hỏi phải có nền tảng khoa học công nghệ, dữ liệu và giải pháp kỹ thuật vững chắc để hỗ trợ doanh nghiệp và xã hội.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam thông tin định hướng của Viện Khoa học Công nghệ tái chế. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam quyết định thành lập Viện Khoa học công nghệ tái chế với kỳ vọng trở thành đơn vị nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực tái chế chất thải, góp phần kết nối chính sách khoa học doanh nghiệp và thị trường.

"Viện Khoa học công nghệ tái chế sẽ tập trung vào một số định hướng như nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ tái chế tiên tiến, phù hợp điều kiện Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện EPR; đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong lĩnh vực tái chế và kinh tế tuần hoàn; tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến..."- ông Việt Anh thông tin.

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thực tiễn hiện nay cho thấy ngành tái chế Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu hoàn toàn mới. Công nghệ phải cao hơn, tiêu chuẩn môi trường phải khắt khe hơn, đặc biệt việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR phải đi vào thực chất, hiệu quả.

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tuy nhiên, giữa yêu cầu chính sách và năng lực thực hiện của doanh nghiệp tái chế vẫn còn một khoảng cách lớn. Doanh nghiệp rất cần tri thức khoa học, công nghệ phù hợp, dữ liệu tin cậy và những tư vấn chuyên môn sâu để có thể triển khai hiệu quả các quy định mới trong thực tiễn.

"Sau khi viện được thành lập, tôi mong muốn và kỳ vọng Viện Khoa học và công nghệ tái chế sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, viện cần nhanh chóng trở thành đầu mối nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách có chất lượng. Thứ hai, viện phải đóng vai trò là bộ lọc khoa học cho công nghệ và mô hình tái chế. Thứ ba, viện cần đóng vai trò quan trọng trong đào tạo và phát triển năng lực cho ngành tái chế"- ông Trung nhấn mạnh.