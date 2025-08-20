Tái chế pin xe điện: Ngành kinh doanh triệu đô 20/08/2025 10:26

(PLO)- Theo công ty tư vấn quản lý Arthur D Little (ADL), dù ngành công nghiệp xe điện đang đối mặt với nhiều thách thức, tái chế pin xe điện được dự đoán sẽ là một lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng.

Tái chế pin xe điện có thể là hướng đi tất yếu của tương lai. Đặc biệt, tái chế pin lithium-ion giúp hình thành một nền kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường do hoạt động khai thác nguyên liệu thô.

Ảnh: AI.



Ông Akshay Prasad, Giám đốc ADL tại Đông Nam Á, nhận định rằng tái chế pin xe điện sẽ trở thành một ngành kinh doanh trọng yếu trong giai đoạn 2030-2040, thay vì chỉ tập trung vào sản xuất pin như hiện nay.

Tuy nhiên, hiện có nhiều thách thức lớn cho thị trường xe điện, Đơn cử như những rào cản thương mại từ Mỹ được dự báo sẽ làm sản lượng sản xuất xe điện toàn cầu giảm 5-10% từ năm 2030-2035. Điều này buộc các hãng xe Trung Quốc phải chuyển hướng sang thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, các quốc gia trong khu vực như Thái Lan đang phải đối mặt với nền kinh tế trì trệ, sức mua yếu và nợ hộ gia đình cao, gây ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu xe điện.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng theo ông Prasad, ngành xe điện Thái Lan vẫn còn nhiều cơ hội. Nhiều thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc và các mẫu xe điện đã được người tiêu dùng đón nhận. Do cuộc chiến về giá đã kéo dài, các nhà sản xuất có thể sẽ phải tìm kiếm những phương pháp mới để thúc đẩy doanh số.