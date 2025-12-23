VinFast VF 3: Hiện thực hóa giấc mơ ô tô cho gia đình Việt 23/12/2025 10:05

(PLO)-Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ VinFast VF 3 hiện nay đang thu hút người trẻ nhờ sự tiện dụng, ưu đãi lớn, chi phí sử dụng thấp, thiết kế hợp thị hiếu, doanh số dẫn đầu và uy tín được “bảo chứng” bởi hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Sau thời gian trải nghiệm VinBus, nhiều khách hàng nhận ra những ưu điểm rõ rệt của xe điện như sự êm ái, yên tĩnh khi vận hành và đặc biệt là không có mùi xăng dầu.

Nhỏ gọn, dễ xoay trở, phù hợp nhịp sống đô thị

Anh Minh Phú (Hà Nội) chia sẻ khi lái thử VinFast VF 3, anh càng cảm nhận rõ những lợi thế ấy. Bản thân anh cũng thích sự gọn gàng, linh hoạt của mẫu xe này. Thêm vào đó, VF 3 có chi phí mua, sử dụng hợp lý hơn nhiều so với xe xăng đang dùng, do vậy anh đã đi đến quyết định “chốt” mẫu xe này.

Anh Minh Phú “bỏ quên” chiếc xe xăng trước đây dùng vì sự tiện lợi của VinFast VF 3. Ảnh: H.ĐỨC

Dù mua xe với mục đích ban đầu để vợ đưa đón con nhưng chính anh lại trở thành người “chiếm” luôn chiếc VF 3 vì những trải nghiệm quá tiện dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Câu chuyện của anh Phú phản ánh xu hướng lựa chọn phương tiện di chuyển trong nhóm người trẻ và gia đình trẻ. VF 3 là một lựa chọn hàng đầu nhờ giá bán dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp - hai yếu tố quan trọng với người mua ô tô lần đầu. Thêm vào đó, thiết kế thời trang và dễ cá nhân hóa cũng giúp mẫu xe này đặc biệt hút mắt nhóm khách hàng hiện đại.

Giá niêm yết VF 3 là 302 triệu đồng. Giai đoạn này, khách hàng được giảm trực tiếp 4%, hỗ trợ từ 5 - 7,5 triệu đồng đổi xe xăng cũ lấy xe điện, tặng 2 năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi sang tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng. Đặc biệt, xe điện hiện được miễn lệ phí trước bạ, giúp chi phí lăn bánh về mức hơn 270 triệu đồng. Ngoài ra, người mua còn được tặng quà dưới dạng điểm VinClub trị giá 6 triệu đồng và miễn phí chọn màu nâng cao cho xe.

Theo anh Minh Phú, chi phí sử dụng cũng là lý do quan trọng khiến gia đình anh gắn bó với VF 3. Nhờ chính sách miễn phí sạc đến 30-6-2027, người dùng gần như không tốn tiền nhiên liệu cho nhu cầu đi lại. Trước đây, chiếc xe xăng của anh tiêu tốn 4-5 triệu đồng/tháng, mức tiết kiệm với VF 3 vì thế rất rõ ràng.

Chi phí bảo dưỡng VF 3 cũng được tối ưu cho anh Minh Phú và nhiều chủ xe khác do cấu trúc thuần điện ít chi tiết cơ khí. Không cần thay dầu, không có bugi và ít hạng mục hao mòn giúp người dùng tránh những hóa đơn bảo dưỡng lớn - điều người mua xe lần đầu thường lo ngại. Khi cộng cả chi phí nhiên liệu gần như bằng không cùng chi phí bảo dưỡng thấp (chỉ khoảng 400.000 đồng/lần) và ưu đãi mua xe, tổng chi phí “nuôi” VF 3 chỉ tương đương một chiếc xe máy.

Đúng nghĩa “mẫu xe đại chúng”

Nhìn rộng ra trên thị trường, sức hút của VF 3 thể hiện rõ nét qua doanh số. Cụ thể, tháng 11/2025, VinFast đã bàn giao 23.186 ô tô điện các loại. Trong đó, riêng doanh số VF 3 đạt 4.655 xe, lũy kế từ đầu năm đến nay, đây vẫn là dòng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam với 40.660 chiếc.

VF 3 còn được vinh danh tại Car Choice Awards 2025. Ảnh: H. ĐỨC

Không chỉ bán chạy, VF 3 còn sở hữu cộng đồng người dùng sôi động. Cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo chất riêng, Độc bản cá tính” tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM vừa qua đã thu hút hàng nghìn chủ xe tham gia. Nhiều phiên bản độ độc đáo lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, hàng loạt clip đạt hàng triệu lượt xem.

Trong nước, VF 3 còn được vinh danh tại Car Choice Awards 2025, thuộc hệ thống giải thưởng Better Choice Awards 2025, với hai danh hiệu: “Xe GenZ của năm” và “Xe dẫn dắt thị trường”. Theo chia sẻ của chị Bùi Mai Linh, thành viên Hội đồng thẩm định chuyên môn Better Choice Awards 2025, VF 3 mở ra một phân khúc hoàn toàn mới, tạo hiệu ứng xã hội và kéo theo một lớp khách hàng mới bước vào thị trường. Mẫu xe này đưa khái niệm “mỗi gia đình một chiếc ô tô” đến gần hơn với đại đa số người dân và giúp thay đổi nhận thức của người Việt về việc sở hữu ô tô.

Những ghi nhận này tạo nền tảng để VF 3 mở rộng ảnh hưởng ra khu vực. Tại Indonesia, VF 3 được trao giải “Xe điện đô thị tốt nhất 2025” tại IIMS Surabaya 2025, và trước đó nhận giải “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” ở Carvaganza Editors’ Choice Awards nhờ thiết kế nhỏ gọn, thực dụng và chi phí thấp - những yếu tố đặc biệt phù hợp người dùng Đông Nam Á.

Với giá lăn bánh chỉ từ hơn 270 triệu đồng, cùng sự đa dụng và những trải nghiệm “chất” mà VinFast VF 3 mang lại, mẫu xe này đang trở thành “xe đại chúng” đúng nghĩa.