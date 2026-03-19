Vì sao lái xe theo kiểu 'bà ngoại' chỉ tốn 140.000 đồng tiền xăng cho 100 km? 19/03/2026 16:42

(PLO)-Giá xăng tăng, lái xe theo kiểu bà ngoại sẽ giúp giảm chi phí nhiên liệu.

Trong bối cảnh giá xăng liên tục leo thang, cùng với áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao tính đến tháng 3-2026, nhiều tài xế đang ráo riết tìm cách "thắt lưng buộc bụng".

Một trong những phương án đơn giản nhất là nhấn nút chuyển sang chế độ ECO.

Về cơ bản, khi kích hoạt ECO, hệ thống điều khiển động cơ và hộp số sẽ thay đổi logic vận hành để tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu. Nó làm giảm độ nhạy của chân ga và thay đổi thời điểm chuyển số để xe vận hành điềm đạm hơn.

Lái xe trên một cung đường dài 27,4 km bao gồm cả đường nội đô đông đúc, đường khu công nghiệp và đường cao tốc với các chế độ khác nhau thì chế độ normal tiêu thụ 6 lít/100 km.

Chế độ sport tiêu thụ lên tới 7,6 lít/100 km. Mức tiêu hao này cao hơn 26,7% so với chế độ thông thường, dù người lái không hề đạp thốc ga hay phóng nhanh vượt ẩu.

Chế độ ECO với cách lái bình thường đạt 5,9 lít /100 km, chỉ cải thiện nhẹ so với chế độ normal.

Cũng chế độ ECO với cách lái kiểu "bà ngoại", nghĩa là kết hợp nhấn ga cực nhẹ, để xe trôi tự do (coasting) khi có thể và tắt máy thủ công tại các điểm dừng đèn đỏ lâu, thì kết quả ấn tượng với 5,5 lít/100 km. Với giá xăng A95 tại Việt Nam là 25.700 đồng/lít thì chỉ mất 140.000 đồng cho 100 km.