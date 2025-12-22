Những người chạy ô tô Toyota cần chú ý ngay lỗi này 22/12/2025 15:36

(PLO)-Chiếc ô tô toyota này có khả năng bị cháy nếu chạy ở tốc độ cao.

Hãng ô tô Toyota tại Mỹ vừa công bố đợt triệu hồi an toàn đối với khoảng 55.000 xe hybrid, bao gồm một số mẫu Camry đời 2025–2026 và Corolla Cross Hybrid đời 2026.

Đáng chú ý, thế hệ Camry hiện tại chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi là do một bu-lông bên trong bộ biến tần của hệ thống hybrid có thể bị lỏng, dẫn đến nguy cơ mất lực kéo, thậm chí cháy xe.

Đây là đợt triệu hồi đầu tiên đối với Corolla Cross 2026 và là lần thứ hai đối với Camry 2026.

Hãng ô tô Toyota cũng xác nhận rằng việc mất lực kéo có thể xảy ra khi xe đang chạy ở tốc độ cao, một tình huống đặc biệt nguy hiểm. Nguy cơ cháy xe cũng là rủi ro lớn khác nếu lỗi này không được khắc phục.

Toyota cho biết khách hàng dự kiến sẽ được thông báo vào giữa tháng 2-2026 khi phương án sửa chữa chính thức được xác định. Toàn bộ chi phí sửa chữa sẽ được miễn phí. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu lỗi bu-lông bộ biến tần này đã gây ra cháy xe, tai nạn hay thương tích nào hay chưa.

Toyota là hãng bán rất nhiều xe hybrid. Trong ba quý năm 2025, hãng đã bán 24.594 chiếc Corolla Cross Hybrid tại Mỹ, cùng với 234.369 chiếc Camry. Hai mẫu xe này không sử dụng chính xác cùng một hệ truyền động hybrid.

Camry trang bị động cơ hybrid 2.5L, 4 xi-lanh, công suất tối đa 232 mã lực. Corolla Cross Hybrid sử dụng động cơ hybrid 2.0L, 4 xi-lanh, công suất 196 mã lực.

Trong khi Corolla Cross 2026 chưa từng bị triệu hồi trước đây, thì Camry 2026 đã từng nằm trong một đợt triệu hồi khác của Toyota trong năm nay do lỗi hình ảnh từ camera lùi.