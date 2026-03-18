Đánh giá chi tiết xe điện Volkswagen ID. Cross giá rẻ sắp ra mắt 18/03/2026 07:50

(PLO)- Mẫu ID. Cross mới gia nhập dòng sản phẩm của Volkswagen tại châu Âu với hai tùy chọn pin và ba lựa chọn động cơ.

Volkswagen đã hé lộ một số hình ảnh về ID. Cross trước khi ra mắt chính thức vào mùa thu năm nay. Khách hàng sẽ có hai lựa chọn pin và ba mức công suất đầu ra. Giá bán tại thị trường châu Âu dự kiến bắt đầu từ khoảng 28.000 euro (tương đương 32.220 USD, khoảng gần 850 triệu đồng).

ID. Cross trang bị bộ mâm 20 inch và có khả năng kéo lên đến 1.200 kg. Ảnh: Volkswagen.

Trước đó, các nhiếp ảnh gia đã bắt gặp chiếc ID. Cross thử nghiệm trên đường phố. Mới đây, Volkswagen đã thực hiện buổi chụp ảnh chính thức cho mẫu xe này tại Amsterdam và công bố một số thông số kỹ thuật ban đầu.

Mẫu crossover điện mới sử dụng nền tảng MEB+ và có nhiều điểm chung với mẫu ID. Polo. Xe cung cấp ba tùy chọn động cơ đặt phía trước với công suất lần lượt là 114 mã lực, 133 mã lực và 208 mã lực.

Dòng xe ID. Polo cũng sẽ có thêm phiên bản GTI với công suất 223 mã lực dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về việc liệu ID. Cross có được nâng cấp phiên bản tương tự hay không.

Về hệ thống lưu trữ điện năng, Volkswagen xác nhận mẫu crossover này sẽ có các gói pin 37 kWh và 52 kWh. Gói pin nhỏ hơn sử dụng công nghệ lithium sắt photphat, hỗ trợ sạc nhanh DC 90 kW. Loại pin này sẽ trang bị cho các phiên bản có công suất 114 mã lực và 133 mã lực.

Trong khi đó, gói pin 52 kWh sử dụng công nghệ niken mangan coban, cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 450 km (280 dặm). Phiên bản này có khả năng sạc nhanh DC ở mức 105 kW.

Xe có chiều dài 4.153 mm, chiều rộng 1.794 mm và chiều cao 1.581 mm với chiều dài cơ sở là 2.601 mm. ID. Cross trang bị bộ mâm 20 inch và có khả năng kéo lên đến 1.200 kg.

Về nội thất, khoang cabin dự kiến sẽ tương tự mẫu ID. Polo với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và hệ thống giải trí 13 inch. Dung tích khoang hành lý đạt 475 lít và có thể mở rộng lên 1.340 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có thêm 22 lít không gian ở khoang hành lý phía trước.