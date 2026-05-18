Honda cắt giảm ngân sách xe điện để tập trung vào xe hybrid 18/05/2026 13:01

(PLO)- Honda giới thiệu mẫu sedan fastback mới và Acura RDX thế hệ tiếp theo, cả hai đều không phải là xe điện.

Honda vừa giới thiệu hai nguyên mẫu xe hybrid, được xem là phiên bản xem trước của Accord hoặc Civic thế hệ tiếp theo cùng Acura RDX. Động thái này diễn ra sau khi chiến lược xe điện thất bại tốn kém buộc hãng phải tái cấu trúc toàn diện.

Honda đã cải tổ chiến lược sản phẩm và đặt công nghệ hybrid làm trọng tâm trong dòng sản phẩm toàn cầu. Sự điều chỉnh hướng đi này được thúc đẩy bởi việc hủy bỏ tốn kém một số dự án xe điện nổi bật. Hãng Honda ra mắt hai nguyên mẫu báo trước cho dòng sedan Accord và SUV Acura RDX thế hệ tiếp theo, cùng cam kết tung 15 mẫu xe hybrid vào năm 2029.

Cả hai mẫu sedan và SUV hybrid nguyên mẫu này sẽ được đưa vào sản xuất trong vòng hai năm tới. Honda chưa đặt tên hay xác nhận phân khúc cụ thể cho cả hai mẫu xe, nhưng tỉ lệ thiết kế đã thể hiện rõ ràng. Mẫu sedan dạng fastback trông giống Accord thế hệ mới, dù không loại trừ hoàn toàn khả năng là Civic. Trong khi đó, mẫu SUV chắc chắn là phiên bản kế nhiệm của RDX.

Chiếc sedan sở hữu kiểu dáng fastback năm cửa, các đường nét sắc sảo, đèn LED mỏng và một lượng nhỏ ốp nhựa đen. Phần đầu xe vuông vức gợi nhớ đến mẫu xe thử nghiệm Civic mà Honda đã giới thiệu năm ngoái.

Trong khi đó, chiếc SUV của Acura có thân xe sắc nét với các hốc hút gió cản trước hầm hố, vai xe mạnh mẽ và đèn hậu hình chữ V. Hình dáng tổng thể của xe trùng khớp với hình ảnh teaser chính thức từ tháng 1-2026, cho thấy rõ đây chính là phiên bản kế nhiệm của mẫu RDX đã ngừng sản xuất.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng kiến trúc hybrid thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Honda đặt mục tiêu giảm 30% chi phí sản xuất và cải thiện hiệu quả nhiên liệu hơn 10% so với năm 2023. Hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian bằng điện mới nằm trong gói trang bị này, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành năng động hơn. Bộ công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt vào năm 2028.

Honda cho biết Bắc Mỹ sẽ là một trong những khu vực trọng điểm triển khai xe hybrid. Đến năm 2029, công ty sẽ ra mắt các mẫu xe hybrid cỡ lớn từ phân khúc D trở lên, phù hợp với nhu cầu khu vực này.

Để hỗ trợ kế hoạch này, Honda sẽ phân bổ lại toàn bộ công suất dư thừa tại nhà máy ở Ohio để sản xuất xe động cơ xăng và hybrid. Đồng thời, tất cả nhà máy tại Mỹ sẽ được chuyển đổi để hỗ trợ sản xuất dòng xe này.

Liên doanh giữa Honda và LG Energy Solution sẽ chuyển một phần sản lượng pin xe điện sang pin hybrid. Hãng cũng tăng tỉ lệ linh kiện nội địa lên hơn bốn lần nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt nguồn cung và thuế quan.

Hãng xe Nhật Bản tập trung vào nhu cầu cụ thể của từng thị trường nhằm ổn định kinh doanh sau thời kỳ tái cấu trúc. Tại thị trường nội địa, trọng tâm chuyển sang dòng xe kei điện hóa, dẫn đầu là mẫu N-Box EV sắp ra mắt dự kiến vào năm 2028. Công nghệ hybrid mới và hệ thống lái tiên tiến (ADAS) sẽ xuất hiện trên mẫu Vezel nâng cấp. Dòng sản phẩm này cũng mở rộng với các phiên bản Sport Line và Trail Line.

Tại Ấn Độ, chiến lược tập trung vào dòng xe cỡ nhỏ và trung dự kiến ra mắt năm 2028. Hãng cũng tiếp tục đầu tư sản xuất xe máy để mở rộng quy mô nội địa. Tại Trung Quốc, Honda có kế hoạch sử dụng linh kiện tiêu chuẩn địa phương và tung ra các mẫu xe điện mới dựa trên nền tảng của đối tác bản địa.

Honda đang trải qua giai đoạn tài chính đầy thách thức, báo cáo khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên kể từ năm 1957. Khoản lỗ lên tới 423,9 tỉ yên (2,68 tỉ đô la). Nguyên nhân chủ yếu do khoản giảm giá trị tài sản khổng lồ 1,57 nghìn tỉ yên (9,94 tỉ đô la) sau khi hủy bỏ các dự án xe điện.

Honda vẫn lạc quan về sự phục hồi khi đặt mục tiêu lợi nhuận hoạt động kỷ lục trên 1,4 nghìn tỉ yên (8,86 tỉ đô la) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2029.

Kế hoạch đầu tư đã thể hiện rõ định hướng của Honda trong thập kỷ tới. Trong tổng số 6,2 nghìn tỉ yên (39,25 tỉ đô la) đầu tư đến năm 2029, hãng dành 4,4 nghìn tỉ yên cho động cơ xăng và hybrid. Phần mềm được phân bổ 1 nghìn tỉ yên (6,3 tỉ đô la). Ngân sách dành cho xe điện thuần túy bị cắt giảm xuống còn 0,8 nghìn tỉ yên (5,06 tỉ đô la). Các khoản chi vượt mức này sẽ được quyết định sau năm 2030. Honda cũng nêu rõ mong muốn hợp tác thay vì tự phát triển nền tảng xe điện thế hệ mới.