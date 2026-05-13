Chiếc ô tô không tốn xăng chưa đầy 400 triệu đồng này có gì hấp dẫn người dùng? 13/05/2026 19:34

(PLO)-Chiếc ô tô này tối ưu hóa không gian nội thất, tạo ra sự linh hoạt di chuyển hợp lý trong đô thị cũng như trên các cung đường dài.

Tập đoàn ô tô SAIC đã chính thức mở cổng đặt hàng trước tại Trung Quốc cho mẫu MG 4X, một chiếc SUV thuần điện đột phá trang bị công nghệ pin bán rắn với mức giá khởi điểm dưới 15.000 USD, tương đương 395 triệu đồng.

Sau khi ra mắt mẫu MG 4 được mệnh danh là mẫu xe điện trang bị pin bán rắn sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới tại Triển lãm Ô tô Thành Đô năm ngoái, SAIC tiếp tục đẩy mạnh lộ trình này với phiên bản SUV mang tên MG 4X.

Về thông số kỹ thuật, MG 4X có kích thước tương đương với mẫu BYD Atto 3, sở hữu chiều dài 4.500 mm và chiều dài cơ sở 2.735 mm.

SAIC khẳng định tất cả các phiên bản, kể cả bản tiêu chuẩn, đều sẽ sở hữu các tính năng cao cấp như hệ thống dẫn động cầu sau và treo độc lập năm điểm nối.

Xe có hai tùy chọn bộ pin bao gồm pin LFP 53,9 kWh cho phạm vi hoạt động 510 km và pin lithium-ion gốc mangan bán rắn 64,2 kWh cho phạm vi 530 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Phiên bản sử dụng pin bán rắn không chỉ bền bỉ hơn mà còn đi kèm động cơ mạnh mẽ hơn với công suất 150 kW (201 mã lực).

Không gian nội thất của MG 4X gây ấn tượng với màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, tích hợp hệ thống khoang lái thông minh được phát triển cùng đối tác Oppo.

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất là công nghệ pin bán rắn giúp giảm lượng chất điện phân lỏng xuống chỉ còn 5%, từ đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ cháy nổ và kéo dài tuổi thọ pin.

Trong các thử nghiệm đâm xuyên bằng kim, bộ pin này đã chứng minh độ an toàn vượt trội khi không phát sinh khói hay cháy nổ trong suốt hai giờ đồng hồ, vượt xa các tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành.

Hiện tại, khách hàng tại Trung Quốc có thể đặt hàng trước với mức giá từ 99.800 nhân dân tệ (khoảng 14.700 USD).

Theo kế hoạch, SAIC sẽ chính thức ra mắt MG 4X vào cuối tháng 5 này và dự kiến sẽ đưa công nghệ pin bán rắn dưới tên gọi MG SolidCore Battery tới thị trường châu Âu và các khu vực hải ngoại vào cuối năm 2026.

Tại châu Âu, mẫu xe dự kiến mang tên MG4 EV Urban với phạm vi hoạt động khoảng 400 km theo tiêu chuẩn WLTP, hứa hẹn thiết lập một tiêu chuẩn mới về công nghệ pin cho thị trường quốc tế.