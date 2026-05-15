Mẫu xe có giá lăn bánh ngang xe hạng A, chi phí bảo dưỡng thấp hơn cả… xe máy?

15/05/2026 08:20

(PLO)-Hội tụ cùng lúc bộ ba đặc quyền hấp dẫn gồm ưu đãi trực tiếp, chính sách mua xe 0 đồng trả trước và sạc miễn phí trong 3 năm, VF 6 đang được nhiều chuyên gia đánh giá là “món hời” nổi bật nhất trong phân khúc SUV hạng B.

Giá “mềm” như xe hạng A, trang bị vượt tầm hạng B

Với mức giá niêm yết từ 689 triệu đồng cho phiên bản Eco và 745 triệu đồng cho phiên bản Plus, VinFast VF 6 vốn có giá cạnh tranh hàng đầu thị trường. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, trong tháng 5, mẫu xe điện này còn trở nên dễ tiếp cận hơn nữa nhờ loạt ưu đãi ngắn hạn từ VinFast.

Reviewer Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng) tính toán, nếu áp dụng đầy đủ các chính sách như “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” (ưu đãi trực tiếp 6%), “Thu xăng đổi điện” (thêm 3% nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện), cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ từ Chính phủ, VF 6 chỉ có giá lăn bánh từ 630 triệu đồng (bản Eco) và từ 660 triệu đồng (bản Plus).

Theo anh Trọng, đây được coi là mức giá “không tưởng” bởi trong tầm tiền này, nếu lựa chọn xe xăng, khách hàng thường chỉ tiếp cận được các dòng xe hạng A, hoặc phiên bản tiêu chuẩn, cắt trang bị của xe hạng B.

Đặc biệt, VinFast còn triển khai chính sách trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời hỗ trợ lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay cho ưu đãi trực tiếp 6%). Chính sách này giúp các khách hàng trẻ hoặc gia đình lần đầu mua xe tối ưu dòng tiền mà vẫn sở hữu được mẫu xe với giá trị vượt tầm phân khúc.

Theo reviewer Phan Anh (kênh Xe Hay), các dòng xe VinFast nói chung thường có “phần cứng” rất chắc chắn. Kết cấu thân xe vững chãi này chính là chìa khóa giúp VF 6 có khả năng cách âm rất tốt.

Song song đó, VF 6 sở hữu hệ thống treo sau đa liên kết độc lập – một trang bị “xa xỉ” trong phân khúc bởi hầu hết các mẫu xe hạng B đang bán tại Việt Nam chỉ dùng treo dầm xoắn. Đây là chi tiết góp phần tạo nên khả năng vận hành êm ái, ổn định.

Ở phiên bản Plus, VF 6 sở hữu mô-tơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, thông số vượt xa các đối thủ xe xăng vốn chỉ ở khoảng 100-120 mã lực.

Trải nghiệm vận hành càng được củng cố bởi loạt tiện nghi hiện đại như màn hình 12,9 inch, màn hình HUD, camera 360 độ, điều hòa lọc không khí và đặc biệt là loạt tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) hữu ích như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo…

Sạc 0 đồng, bảo dưỡng rẻ hơn xe máy

Đối với nhóm khách hàng sử dụng xe với tần suất cao, VinFast VF 6 còn mang lại lợi ích kinh tế vượt trội nhờ đặc quyền sạc pin miễn phí tại hệ thống trạm sạc V-Green kéo dài đến hết ngày 10-2-2029.

Theo anh Phan Anh, thông thường, việc đổ đầy một bình xăng cho mẫu xe hạng B tiêu tốn khoảng 1 triệu đồng để di chuyển quãng đường 600-650 km. Với một người dùng có nhu cầu đi lại trung bình khoảng 2.000 km/tháng, chi phí xăng xe sẽ tiêu tốn khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, chỉ bằng việc tận dụng chính sách miễn phí sạc trong gần 3 năm tới, chủ sở hữu VF 6 đã tiết kiệm gần 100 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, chu kỳ bảo dưỡng xe điện cũng “thưa” hơn (mốc 15.000 km) so với các đối thủ xe xăng cùng phân khúc (mốc phổ biến 5.000 km), giảm bớt thời gian và chi phí di chuyển tới xưởng. Do cấu tạo xe điện đơn giản, không cần thay nhớt máy, bugi hay dây curoa, mỗi lần bảo dưỡng xe điện chỉ tiêu tốn vài trăm nghìn đồng cho các hạng mục hao mòn cơ bản như phanh hay lốp. Trong khi đó, với xe xăng, một lần bảo dưỡng định kỳ có thể tiêu tốn từ 2-5 triệu đồng.

“VF 6 nói riêng và những mẫu xe điện của VinFast nói chung có lợi hơn rất nhiều so với xe xăng về chi phí sử dụng”, anh Phan Anh kết luận.

Để minh họa rõ hơn cho mức chênh lệch, anh còn chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi từng phải chi khoảng 5 triệu đồng cho lần bảo dưỡng mốc 20.000 km của một mẫu xe máy Ý, trong khi chi phí bảo dưỡng của VF 6 ở mốc tương đương chỉ khoảng 300.000-500.000 đồng.

Ngoài bài toán kinh tế, người dùng còn thêm an tâm nhờ hệ thống hơn 400 xưởng dịch vụ cùng 150.000 cổng sạc phủ rộng trên toàn quốc. Chính sách hậu mãi cũng là điểm cộng đáng chú ý khi VinFast áp dụng thời gian bảo hành xe lên tới 7 năm và bảo hành pin 8 năm, vượt trội so với mặt bằng tối đa khoảng 5 năm của nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Chính vì vậy, giới chuyên môn đánh giá VF 6 là lựa chọn đáng tiền hàng đầu cho những gia đình đang muốn nâng cấp lên một chiếc SUV rộng rãi, mạnh mẽ và giàu công nghệ mà vẫn tối ưu được chi phí vận hành.