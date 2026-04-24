Cú bùng nổ doanh số 3 chữ số của VinFast: Xe điện đã thực sự 'lên ngôi'? 24/04/2026 17:37

(PLO)-Tháng 3, thị trường xe điện ghi nhận đà tăng bùng nổ khi VinFast đạt mức doanh số kỉ lục ở cả mảng ô tô và xe máy điện.

Trong tháng 3, VinFast đã bán ra 27.609 xe ô tô điện, tăng tới 127% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số tăng trưởng ba chữ số

Toàn bộ các dòng xe VinFast đều ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Limo Green đạt 6.795 xe, tăng 276% so với tháng trước; VF 6 đạt 3.152 xe (tăng 202%), VF 5 đạt 4.218 xe (tăng 158%), VF 3 đạt 4.729 xe (tăng 108%). Ở nhóm xe dịch vụ, EC Van và Minio Green cũng ghi nhận mức doanh số cao nhất kể từ khi ra mắt.

VF 5 đạt 4.218 xe (tăng 158%) trong tháng 3. Ảnh: ĐH

Song song với ô tô, mảng xe máy điện cũng là trụ cột tăng trưởng. Trong tháng 3, VinFast nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng và xuất xưởng hơn 93.000 xe – mức cao nhất từ trước đến nay. Evo và Feliz tiếp tục là hai dòng xe chủ lực với lần lượt 52.000 và hơn 24.000 xe bàn giao. Sức mua tăng đều tại nhiều địa phương, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.

Tổng thể quý I, thị trường xe điện ghi nhận mức tăng trưởng không chỉ về quy mô mà còn về độ phủ phân khúc – từ xe cá nhân đến xe dịch vụ, từ xe máy đến ô tô. Đây là dấu hiệu cho thấy xe điện đang được nhìn nhận như lựa chọn ưu tiên cho đa dạng nhu cầu của người Việt.

Mảng xe máy điện cũng là trụ cột tăng trưởng, VinFast nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng trong tháng 3. Ảnh: ĐH

Từ góc nhìn của một chủ đầu tư chuỗi đại lý ô tô và xe máy VinFast tại TP.HCM, những con số tăng trưởng trên phản ánh đúng diễn biến của thị trường trong khoảng 2–3 năm trở lại đây.

“Bây giờ, khách hàng đã chủ động tìm hiểu về xe điện và quyết định nhanh hơn. Điều đó cho thấy thị trường đã thay đổi”, vị này chia sẻ.

Ông đánh giá, sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều phân khúc, đặc biệt là nhóm xe dịch vụ, là tín hiệu đáng chú ý. Khi những khách hàng kinh doanh bắt đầu chuyển sang xe điện, điều đó đồng nghĩa với việc bài toán chi phí và hiệu quả khai thác đã được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, trải nghiệm sử dụng cũng là lợi thế. Xe điện vận hành êm, ít bảo dưỡng và phù hợp với nhiều điều kiện di chuyển - những yếu tố ngày càng được người dùng đánh giá cao.

“Ở các đại lý của chúng tôi, khách không hỏi nhiều về việc có nên mua xe điện hay không nữa, mà câu hỏi đã trở thành ‘chọn mẫu nào cho phù hợp’”, chủ đầu tư này chia sẻ.

Hệ sinh thái toàn diện là “chìa khóa” quan trọng nhất

Ở góc độ thị trường, ông Phạm Quốc Anh, một chuyên gia nghiên cứu thị trường tại TP.HCM cho rằng, bên cạnh chất lượng và độ đa dạng của sản phẩm, hạ tầng trạm sạc, xưởng dịch vụ cũng như chất lượng dịch vụ là những yếu tố ngày càng quan trọng khi lượng xe điện lưu hành tăng lên.

Nhìn lại hành trình phát triển của VinFast, ông cho biết, từ thời điểm nhu cầu thị trường còn chưa cao, thương hiệu này đã lựa chọn tập trung vào xây dựng hệ sinh thái bài bản để đón đầu xu hướng.

Thông qua đơn vị quản lý và vận hành trạm sạc V-Green, hãng xe Việt đang sở hữu mạng lưới 150.000 cổng sạc và sẽ bổ sung thêm 99 “siêu trạm sạc” tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Song song đó, hạ tầng tủ đổi pin đang được V-Green triển khai thần tốc, với mục tiêu đạt 60.000 tủ trong quý II/2026. Hiện tại, mạng lưới xưởng dịch vụ cho ô tô và xe máy điện cũng đã phủ rộng tới 34 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Trong bối cảnh cạnh tranh hiện tại, không thể chỉ tư duy "bán sản phẩm", mà phải phát triển đồng bộ hệ sinh thái gồm hạ tầng, dịch vụ và hậu mãi. Cách tiếp cận này giúp VinFast tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Ông Phạm Quốc Anh, một chuyên gia nghiên cứu thị trường tại TP.HCM

Vị chuyên gia nhận định đây cũng là cách để một thương hiệu xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. “Nhiều người mua xe rồi khi sử dụng dịch vụ hay đi sạc thấy tốt sẽ muốn dùng lâu dài, thậm chí mua thêm hoặc giới thiệu cho khách hàng mới. Thương hiệu sẽ có nhiều điểm chạm hơn với khách hàng”, ông cho biết.

Khi các yếu tố về sản phẩm, hạ tầng và chi phí cùng lúc hội tụ, theo giới chuyên gia, quá trình chuyển dịch sang xe điện tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn. Trong xu hướng đó, VinFast được đánh giá là nhân tố dẫn dắt với nhiều kì tích doanh số tiếp tục được nối dài.