Lời giải cho bài toán chi phí 'nuôi' xe ô tô trong bối cảnh hiện tại 23/04/2026 14:04

(PLO)-Với giá lăn bánh dưới 500 triệu đồng và được miễn phí sạc pin suốt 3 năm, người dùng VinFast VF 5 không chỉ tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn xóa bỏ các áp lực chi phí nhiên liệu trong bối cảnh hiện nay.

Với giá niêm yết 529 triệu đồng, VF 5 vốn đã thuộc nhóm xe dễ tiếp cận nhất phân khúc. Đáng chú ý, nhờ loạt chính sách hỗ trợ từ VinFast như ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và giảm 3% theo chính sách “Thu xăng đổi điện”, người mua có thể tiết kiệm tới 45 triệu đồng.

Giá lăn bánh dưới 500 triệu

Việc được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký xe còn giúp khách hàng tiết kiệm thêm 50-60 triệu đồng, tùy từng địa phương. Sau khi cộng dồn các chính sách trên, giá lăn bánh của VinFast VF 5 được kéo xuống dưới 500 triệu đồng.

Ngoài ra, người dùng còn có thêm phương án sở hữu VF 5 nhanh chóng nhờ chính sách trả góp. Hiện hãng đang triển khai chính sách "Mua xe 0 đồng", cho phép khách hàng trả góp mà không cần vốn đối ứng, đi kèm lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu tiên.

VinFast VF 5 đang có giá dưới 500 triệu đồng. Ảnh: ĐH

“Khi tìm mua một chiếc xe để chạy dịch vụ, không có lựa chọn nào tốt hơn VF 5 ở tầm giá 500 triệu. Xe mạnh, chạy lanh hơn xe xăng, chở khách đi liên tỉnh rất nhàn”, anh Lê Thành, tài xế dịch vụ vừa sắm VF 5 để vận doanh trên Green SM Platform chia sẻ.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, số tiền bỏ ra cho VF 5 chỉ ngang nhiều mẫu hatchback hạng A, nhưng trải nghiệm người dùng nhận được lại ở một “level” khác. Nhờ động cơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, mẫu A-SUV của VinFast cho phản hồi chân ga nhanh, tăng tốc dứt khoát và cảm giác lái linh hoạt trong phố.

Đáng chú ý, mẫu xe này còn sở hữu loạt trang bị thường chỉ xuất hiện ở nhóm xe cao cấp hơn như 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp hay trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói.

Xóa bỏ áp lực chi phí sử dụng xe hàng tháng

Nếu các chính sách bán hàng giúp người mua dễ xuống tiền hơn, thì chi phí sử dụng là yếu tố giữ sức hút lâu dài cho VF 5. Điều đó cũng được phản ánh rõ qua doanh số 8.556 xe trong quý I, giúp mẫu xe giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc A-SUV.

Hệ thống V-Green đang miễn phí sạc tới 10-2-2029, với tối đa 10 lần sạc mỗi tháng. Ảnh: ĐH

Cụ thể, khách hàng cá nhân hiện được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green tới 10-2-2029, với tối đa 10 lần sạc mỗi tháng. Chính sách này giúp chi phí năng lượng của người dùng giảm mạnh trong thời gian dài sử dụng xe. Đặc biệt, các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Green SM Platform như anh Thành còn được miễn phí không giới hạn số lần sạc tại trụ. Với nhu cầu di chuyển 600–650 km mỗi ngày, đây là lợi thế rất lớn với nhóm tài xế chạy dịch vụ.

Anh Lê Thành tính toán, trước đây nếu dùng xe xăng, chi phí đổ nhiên liệu mỗi tháng có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, khi chuyển sang xe điện, khoản chi này gần như được xóa bỏ, giúp anh yên tâm “bào xe” hiệu quả.

Xe hiện được miễn phí sạc giúp tôi tối ưu lợi nhuận, gia tăng thu nhập. Chạy dịch vụ qua GSM vốn đã được chia sẻ doanh thu lớn rồi, nay lại còn không mất chi phí nào trong 2 năm rưỡi tới. Nếu chăm chỉ, tôi sẽ sớm hoàn vốn chiếc xe này. Anh Lê Thành, chủ xe điện

Bên cạnh lợi thế về chi phí sạc, VF 5 còn cho thấy ưu thế rõ rệt ở khoản bảo dưỡng. Xe điện không phải thay dầu, lọc gió động cơ hay bugi như xe xăng, nên chi phí sử dụng cũng nhẹ hơn đáng kể. Theo anh Thành, chi phí bảo dưỡng VF 5 chỉ bằng khoảng 1/3 so với xe xăng cùng phân khúc.

Từ giá mua, chi phí vận hành đến bảo dưỡng, VF 5 đang cho thấy khả năng giải bài toán chi phí sử dụng ô tô cho người dùng Việt. Đây cũng là lý do mẫu xe điện này ngày càng được lựa chọn rộng rãi, từ khách hàng cá nhân đến tài xế dịch vụ.