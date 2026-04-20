Cần ứng phó nguy cơ xe điện nước ngoài giá rẻ tràn vào Việt Nam khi giảm thuế tiêu thụ đặc biệt 20/04/2026 18:08

(PLO)- Gia hạn thời gian áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ưu đãi với xe điện dưới 24 chỗ là cần thiết, song cơ quan thẩm tra lưu ý việc ứng phó nguy cơ xe điện nước ngoài giá rẻ thâm nhập mạnh.

Ngày 20-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế TTĐB.

Kéo dài ưu đãi thuế với xe điện đến hết năm 2030

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết mức ưu đãi thuế TTĐB cao với xe điện chạy pin áp dụng từ ngày 1-3-2022 đã phát huy tác dụng. Chính sách này dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng từ xe xăng sang xe điện, góp phần giảm phát thải.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch tiềm ẩn nhiều bất ổn. Nền kinh tế đang đứng trước áp lực an ninh năng lượng lớn, cần thiết phải có kế hoạch kịp thời chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện môi trường.

Do đó, dự thảo luật đề xuất kéo dài thời gian áp dụng thuế suất thuế TTĐB ưu đãi đối với xe chạy bằng pin dưới 24 chỗ đến hết năm 2030.

Cần ứng phó nguy cơ xe điện giá rẻ từ nước ngoài

Liên quan đến quy định này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị lưu ý một số điểm. Theo ông Hiếu, việc tờ trình nhấn mạnh mục tiêu áp dụng ưu đãi để hình thành thói quen tiêu dùng là chưa thật sự phù hợp, bởi số lượng người dùng xe điện hiện đã tăng mạnh.

“Mục tiêu cần nhấn mạnh hơn hiện nay phải là bảo vệ môi trường, giảm phát thải và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch” – ông Hiếu nói.

Bên cạnh đó, ông đề nghị ban soạn thảo đánh giá kỹ tác động từ góc độ cạnh tranh thị trường, nhất là nguy cơ xe điện giá rẻ từ nước ngoài thâm nhập mạnh vào Việt Nam khi tiếp tục được ưu đãi thuế. Việc này đòi hỏi giải pháp đồng bộ để vừa khuyến khích chuyển đổi xanh, vừa bảo đảm sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Thảo luận về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định hầu hết quốc gia lớn đều có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho xe điện. Dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông cho biết Trung Quốc đã hỗ trợ tới 903 tỉ USD trong vòng 3 năm; Mỹ hỗ trợ khoảng 5.000 USD/xe. Trong khi đó, tại Việt Nam, các cơ chế hỗ trợ vẫn còn hạn chế.

Bộ Tài chính cảnh báo năng lực sản xuất xe điện của Trung Quốc hiện đã vượt hơn 50% nhu cầu trong nước, gây áp lực xuất khẩu và cạnh tranh rất lớn đối với thị trường Việt Nam. Vì vậy, việc kéo dài ưu đãi thuế đến năm 2031 không chỉ nhằm khuyến khích tiêu dùng xanh mà còn là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tăng sức cạnh tranh trước làn sóng xe nhập khẩu giá rẻ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc sửa đổi các luật thuế nhằm thể chế hóa chủ trương về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ về thời gian gia hạn áp dụng thuế suất thuế TTĐB với xe ô tô chạy bằng pin, bảo đảm hài hòa lợi ích và đúng mục tiêu chính sách. Chính phủ cần tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trình Quốc hội theo quy định.