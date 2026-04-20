Nên nghiên cứu ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế ở mức tối thiểu 2 tỉ đồng 20/04/2026 17:52

(PLO)- Cơ quan thẩm tra thống nhất với định hướng sửa đổi ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song đề nghị cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể.

Ngày 20-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh và giao Chính phủ quy định mức này.

Ngoài ra, việc sửa đổi nội dung tại Luật Thuế TNDN theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền.

Với nội dung quy định về thuế TTĐB đối với xe điện chạy bằng pin, theo Bộ trưởng, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến trong thường trực Ủy ban nhất trí với đề xuất của Chính phủ, có thể cân nhắc việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân để tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và trung bình thấp trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn hiện nay.

Chính phủ cần báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để cung cấp các căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách.

Một số ý kiến cho rằng, quá trình xem xét, ban hành Luật Thuế TNCN, Luật Thuế GTGT đã thảo luận kỹ về các nội dung liên quan đến quy định về mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế.

Chính phủ cần giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo, thuyết phục hơn về lý do đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ thẩm quyền quy định mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế.

Cân nhắc mức doanh thu miễn thuế cụ thể

Về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể.

Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp.

Cụ thể, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỉ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỉ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp ngân sách mà còn giữ vai trò rất lớn trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Làm rõ thêm các vấn đề, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh hiện nay, nếu không có cơ chế đủ linh hoạt để điều chỉnh các ngưỡng thuế, phí thì rất khó bảo đảm mục tiêu vừa tăng trưởng hai con số, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Về việc giao Chính phủ quy định một số ngưỡng cụ thể như doanh thu chịu thuế, Bộ trưởng cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Ban đầu, cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định cụ thể trong luật, tuy nhiên trước diễn biến khó lường của tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng và rủi ro đứt gãy nguồn cung, việc giao Chính phủ quyết định trong từng thời điểm sẽ phù hợp hơn, giúp phản ứng chính sách nhanh và sát thực tiễn hơn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, để bảo đảm chất lượng và tạo sự thống nhất cao khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Trong đó, Chính phủ cần rà soát, thuyết minh rõ hơn và tăng tính thuyết phục đối với việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, không chịu thuế GTGT với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế TNDN. Đây là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, cần được giải trình thấu đáo để đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Đồng thời, rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN để bảo đảm thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị sắp xếp, báo cáo Quốc hội bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ nhất, bảo đảm dự án luật được xem xét, thông qua kịp thời.