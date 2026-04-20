Đề xuất bổ sung quy định mới với doanh nghiệp nhỏ, nâng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh 20/04/2026 15:34

(PLO)- Bộ Tài chính cho rằng chưa có ngưỡng thu nhập được miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh. Do đó cần bổ sung quy định này.

Tại hồ sơ thẩm định Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật thuế giá trị gia tăng (VAT) đang trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định miễn thuế TNDN với doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Cần thiết có ngưỡng thu nhập miễn thuế

Theo đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ được miễn thuế và Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc xác định doanh thu làm căn cứ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp này. Dự kiến, quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Về lý do đưa ra đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết, ở nước ta hiện nay, trong tổng số khoảng 900 nghìn doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, doanh nghiệp có quy mô nhỏ luôn là mục tiêu trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế. Chính phủ nhiều nước đã thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ trên nhiều phương diện khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Trong đó, chính sách hỗ trợ về thuế là công cụ thường được các nước sử dụng theo hướng quy định mức thuế suất ưu đãi (có thể là mức thuế suất cố định hoặc mức thuế suất lũy tiến theo quy mô thu nhập) dành cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Thực tế là, phần lớn các nước áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất phổ thông hoặc quy định miễn thuế cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung ngưỡng thu nhập được miễn thuế.

Ở Việt Nam, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đã quy định nhiều chính sách ưu đãi với doanh nghiệp có quy mô nhỏ như: miễn thuế TNDN trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế với doanh nghiệp có quy mô không quá 50 tỉ đồng thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng áp dụng thuế suất 15%; doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng áp dụng thuế suất 17%. Quy định này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2025.

Tuy nhiên, luật lại chưa có quy định ngưỡng thu nhập được miễn thuế (không xác định thời hạn miễn) với doanh nghiệp nhỏ như mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

"Để hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp có quy mô nhỏ vượt qua khó khăn, đồng thời đảm bảo đồng bộ với việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế với hộ, cá nhân kinh doanh, cần bổ sung quy định miễn thuế TNDN với doanh nghiệp có quy mô nhỏ", Bộ Tài chính lý giải.

Việc điều chỉnh đồng bộ ngưỡng thu nhập được miễn thuế của doanh nghiệp quy mô nhỏ với ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh cũng để đảm bảo công bằng trong chính sách. Qua đó giúp người nộp thuế lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, góp phần khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.