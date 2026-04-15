Cục Thuế triển khai giảm thuế đối với xăng dầu từ 16-4 15/04/2026 21:58

(PLO)- Ngày 15-4, Cục Thuế ban hành Công điện số 09 gửi cơ quan thuế các cấp về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Công điện nêu rõ, ngày 12-4, Quốc hội thông qua Nghị quyết 19/2026 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết số 19/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6-2026.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên của Quốc hội, Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng cơ quan thuế chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biển Nghị quyết tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Cục Thuế cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm. Về thuế bảo vệ môi trường, mức thuế suất thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Về thuế giá trị gia tăng (VAT), xăng, dầu diezel, dầu hóa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Về thuế tiêu thụ đặc biệt: Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Cục Thuế đề nghị Trưởng cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục trưởng chủ động triển khai thực hiện, bảo đảm thống nhất và đúng quy định.

Trước đó, ngày 12-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 19/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 16-4-2026 đến 30-6-2026. Nghị quyết giao Chính phủ căn cứ diễn biến giá xăng, dầu thế giới, các chỉ số kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách để quyết định điều chỉnh một số nội dung và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trong đó, Chính phủ có thể điều chỉnh thời gian hiệu lực của Nghị quyết (rút ngắn hoặc kéo dài), cũng như kịp thời điều chỉnh các quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp cần thiết.