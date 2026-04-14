Đề xuất tiếp tục miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện đến hết 2030 14/04/2026 20:22

(PLO)- Bộ Tài chính đang đề xuất gia hạn thời gian áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 0% với xe ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu từ ngày 1-3-2027 đến hết năm 2030.

Bộ Tài chính cho biết ngày 6-4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 93 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, lệ phí trước bạ (LPTB) tín dụng đối với phát triển xe điện và các dự án nhiệt điện khí LNG.

Thực hiện nội dung được giao tại Nghị quyết này, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2022 của Chính phủ về LPTB.

Cụ thể, trên cơ sở thực tiễn và đánh giá tác động từ nhiều yếu tố, tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời gian áp dụng mức thu LPTB 0% với xe ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu từ ngày 1-3-2027 đến hết năm 2030.

Theo Bộ Tài chính, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất và kích thích người tiêu dùng sử dụng ô tô điện chạy pin, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2022, trong đó quy định ưu đãi LPTB với ô tô điện chạy pin.

Cụ thể, trong 3 năm kể từ ngày 1-3-2022, mức thu LPTB lần đầu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, mức thu LPTB lần đầu bằng 50% mức thu với ô tô chạy xăng, dầu có cùng chỗ ngồi.

Để tiếp tục khuyến khích sử dụng xe ô tô điện chạy pin, ngày 1-3-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2022. Trong đó, kéo dài thời gian áp dụng mức thu LPTB lần đầu là 0% đến hết tháng 2-2027.

Việc tiếp tục áp dụng mức thu LPTB 0% đối với xe ô tô điện chạy pin góp phần phát triển thị trường, ngành công nghiệp ô tô điện và các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, có tác động lan tỏa sang các ngành kinh tế khác và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.