Vì sao giá ô tô điện từ 1 tỉ đồng ở nước này rớt xuống 600 triệu đồng? 12/04/2026 11:16

(PLO)-Trong nhiều năm qua, giá thành đắt đỏ của ô tô điện luôn là một trong những điểm nghẽn lớn nhất cản trở quá trình chuyển đổi năng lượng.

Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi mạnh mẽ khi mẫu xe điện rẻ nhất cập bến Australia trong năm nay chỉ có giá khoảng 26.000 USD (684 triệu đồng), tương đương với các dòng xe chạy xăng cùng phân khúc.

Với hơn 150 lựa chọn hiện có và mức giá cạnh tranh chưa từng thấy, câu hỏi đặt ra là tại sao Australia vẫn đang tụt hậu so với phần còn lại của thế giới trong lộ trình này.

Theo Giáo sư Hussein Dia từ Đại học Swinburne (Úc), ô tô điện đang dần trở nên phổ biến khi các dòng xe giá rẻ, đặc biệt là từ Trung Quốc, ồ ạt tiến vào thị trường.

Nếu như vài năm trước, người tiêu dùng khó có thể tìm thấy một chiếc xe điện dưới 50.000 USD (1,3 tỉ đồng) thì hiện nay, mức giá đã chạm ngưỡng 30.000 USD.

Dù giá niêm yết đang dần đạt mức ngang bằng với xe xăng, ông Tim Washington, Giám đốc điều hành công ty sạc JET Charge, nhận định người mua vẫn thường quá tập trung vào chi phí đầu tư ban đầu mà bỏ qua lợi ích dài hạn.

Với chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng tận dụng điện mặt trời giá rẻ vào ban ngày, xe điện thực tế có ưu thế vượt trội về chi phí vận hành.

Trên quy mô toàn cầu, doanh số xe điện đã tăng vọt từ mức dưới 3% năm 2019 lên hơn 25% vào năm ngoái, nhờ sự bùng nổ sản xuất từ Trung Quốc giúp kéo giảm chi phí toàn ngành.

Nỗi lo về việc hết pin giữa chừng và thiếu trạm sạc vẫn là rào cản tâm lý lớn.

Tuy nhiên, công nghệ hiện nay đã cho phép nhiều mẫu xe điện tại Australia đạt tầm hoạt động lên tới 750 km. Với quãng đường di chuyển trung bình hàng ngày của người dân Australia chỉ khoảng 33 km, việc sạc xe qua đêm tại nhà là hoàn toàn khả thi đối với những hộ gia đình có gara riêng.

Thách thức thực sự nằm ở các khu vực vùng sâu vùng xa, nơi được ví như những sa mạc trạm sạc. Trong khi các khu vực đô thị được phục vụ khá tốt, việc thiếu hạ tầng sạc công cộng ở các vùng nông thôn khiến người dân thiếu tự tin khi chuyển đổi sang xe điện.