Xăng E10 hoàn toàn tương thích với các động cơ đốt trong hiện đại 11/04/2026 10:11

(PLO)-Đối với các dòng xe từ năm 2000 trở về sau, E10 được đánh giá là an toàn.

E10 là hỗn hợp nhiên liệu bao gồm 90% xăng không chì thông thường và 10% ethanol (rượu etylic).

Ethanol là chất lỏng dễ cháy được sản xuất từ việc lên men đường từ các loại cây trồng như ngô hoặc mía.

Do chi phí sản xuất ethanol thường thấp hơn xăng dầu truyền thống, E10 trở thành lựa chọn kinh tế hơn tại các trụ bơm.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng E10 chứa ít năng lượng hơn khoảng 3% so với xăng thông thường, nghĩa là bạn sẽ cần tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn một chút để đi cùng một quãng đường, điều này có thể làm mất đi lợi thế về giá rẻ ban đầu.

Về mặt kỹ thuật, E10 hoàn toàn tương thích với các động cơ đốt trong hiện đại. Việc pha trộn ethanol thậm chí còn làm tăng chỉ số octane, giúp nhiên liệu ổn định hơn và giảm nguy cơ gây hại cho xi-lanh.

Tuy nhiên, đối với những dòng xe đời cũ (sản xuất trước năm 2000) hoặc xe sử dụng bộ chế hòa khí, E10 có thể gây hại cho các gioăng cao su, phớt chặn và đường ống dẫn nhiên liệu vốn không được thiết kế để chịu được tác động ăn mòn của ethanol.

Đối với các dòng xe từ năm 2000 trở về sau, E10 được đánh giá là an toàn.