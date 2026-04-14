Giá năng lượng biến động đẩy nhu cầu ô tô điện tăng cao 14/04/2026 17:39

(PLO)-Giá dầu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường ô tô điện các khu vực.

Doanh số ô tô điện tăng mạnh khi người tiêu dùng đổ xô đến các đại lý nhằm tìm cách thoát khỏi gánh nặng chi phí nhiên liệu leo thang.

Làn sóng chuyển dịch

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ, giá dầu thô đã tăng khoảng 50%, một lần nữa vượt ngưỡng 100 USD/thùng vào đầu tuần này.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu thô và khí hóa lỏng của thế giới đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng nhất từ trước đến nay theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Với việc hơn 80% lượng dầu đi qua eo biển này là để cung cấp cho châu Á, khu vực này đang trở thành nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cú sốc giá dầu, buộc người tiêu dùng và chính phủ phải tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm bớt gánh nặng chi phí.

Tại Úc, quốc gia vốn phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu cho vận tải đường dài, số lượng các khoản vay mua ô tô điện đã tăng gấp đôi chỉ trong tháng 3-2026.

Ông Shane Ditcham, Giám đốc ngân hàng doanh nghiệp tại NAB, cho biết các doanh nghiệp đang tìm đến xe điện như một cách để quản lý chi phí vận hành và bảo vệ hoạt động kinh doanh trước sự biến động của giá xăng dầu.

Tại Nhật Bản, xu hướng chuyển dịch sang xe điện cũng đang bắt đầu diễn ra mạnh mẽ hơn sau thời gian dài bị áp đảo bởi xe hybrid.

Chính phủ Nhật Bản đã tăng mức trợ giá mua xe điện lên tới 1,3 triệu Yên (khoảng 8.144 USD) từ tháng 1 năm nay để khuyến khích người dân. Tương tự, New Zealand và Hàn Quốc cũng ghi nhận số lượng đăng ký xe điện mới tăng gấp đôi trong tháng 3.

Tại vùng Central Coast của Úc, Lex Forsyth, một chuyên gia có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong ngành nhiên liệu, đang dẫn dắt xu hướng điện hóa đội xe hạng nặng thông qua công ty Janus Electric. Thay vì chờ đợi các dòng xe điện mới với chi phí đắt đỏ, doanh nghiệp này tập trung vào việc chuyển đổi các xe tải diesel hiện có sang chạy điện bằng hệ thống pin mô-đun có thể tháo rời.

Sự ổn định về chi phí và lợi ích kinh tế dài hạn

Một trong những ưu điểm lớn nhất của ô tô điện chính là sự ổn định. Mặc dù giá điện có thể thay đổi, nhưng mức độ biến động thấp hơn nhiều so với thị trường xăng dầu thế giới.

Việc sạc xe điện tại nhà tính trên mỗi km rẻ hơn đáng kể so với việc đổ đầy bình xăng. Xe điện có ít bộ phận chuyển động hơn, không cần thay dầu, giúp giảm thiểu đáng kể chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng trong cuộc dịch chuyển này. VinFast, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam, báo cáo doanh số nội địa trong tháng 3 tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe điện hiện chiếm khoảng 40% tổng doanh số bán xe tại Việt Nam trong năm nay. Đại diện một showroom VinFast cho biết khách hàng hiện nay đặc biệt chú trọng đến chi phí nhiên liệu và hơn một nửa số người mua xe trong tháng qua đã chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Các chuyên gia nhận định đây không còn là một xu hướng tạm thời mà là sự thay đổi mang tính cấu trúc. Khi giá dầu được dự báo sẽ khó giảm sâu trong tương lai gần do các bất ổn địa chính trị, việc sở hữu một chiếc xe điện đã chuyển từ một lựa chọn mang tính lối sống xanh sang một nhu cầu tài chính thiết yếu để duy trì thu nhập khả dụng cho các hộ gia đình và tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.