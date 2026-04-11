Ô tô điện giá rẻ sẽ sớm tràn ngập thị trường 11/04/2026 18:42

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vừa cho biết xuất khẩu ô tô con của nước này đã tăng tốc mạnh mẽ trong tháng 3, khi các hãng xe nội địa đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường nước ngoài.

Cụ thể, lượng ô tô con xuất khẩu trong tháng trước đã tăng 82,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 748.000 xe, tăng đáng kể so với con số 586.000 xe của tháng 2.

Trong đó, xuất khẩu xe năng lượng mới (bao gồm xe điện chạy pin và xe hybrid cắm điện) ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ hơn 140% so với cùng kỳ, đạt 363.000 chiếc, đồng thời tăng 31% so với mức 276.000 chiếc của tháng trước đó.

Các tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc như BYD và Geely Auto đang không ngừng gia tăng nỗ lực thúc đẩy doanh số quốc tế, bao gồm cả việc mở rộng các cơ sở sản xuất ngoài Trung Quốc.

Bên cạnh đó, những kỳ vọng về việc cú sốc năng lượng toàn cầu và giá nhiên liệu leo thang do xung đột tại Iran có thể trở thành động lực khiến người tiêu dùng chuyển sang xe điện nhanh hơn.

Thực tế cho thấy các thương hiệu xe Trung Quốc đã xâm nhập sâu vào nhiều khu vực như Châu Âu, Mỹ Latinh và Đông Nam Á trong những tháng qua.

Ông Chris Liu, nhà phân tích cấp cao tại tập đoàn tư vấn Omdia, nhận định rằng dù tác động từ cuộc xung đột tại Iran chưa thể hiện rõ nét trong dữ liệu tháng 3, nhưng đây có thể coi là một ngòi nổ.

Theo ông, tại nhiều thị trường vốn có cấu trúc phù hợp với xe điện, quá trình chuyển đổi trước đây còn chậm do người tiêu dùng chưa thấy sự cấp thiết, song việc giá nhiên liệu tăng vọt sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện này.

Sự bứt phá tại thị trường nước ngoài của các hãng xe Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh doanh số bán xe nội địa đang chịu áp lực lớn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chính phủ cắt giảm các gói hỗ trợ khuyến khích đổi xe năng lượng mới trong năm nay. Ngoài ra, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu trong nước cùng sự trì trệ kéo dài của ngành bất động sản đã khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho các tài sản giá trị lớn.

Dữ liệu từ Hiệp hội cho thấy doanh số ô tô con tại thị trường nội địa đã giảm 19,2% so với năm trước, xuống còn gần 1,7 triệu chiếc.

Đây là tháng thứ năm liên tiếp doanh số trong nước sụt giảm. Tuy nhiên, ông Paul Gong, Trưởng bộ phận nghiên cứu ô tô Trung Quốc tại ngân hàng đầu tư UBS, tin rằng tình trạng suy yếu nội địa sẽ không kéo dài quá lâu.

Ông nhận định, đối với toàn ngành, mức tăng trưởng doanh số từ thị trường nước ngoài là quá đủ để bù đắp cho sự sụt giảm trong nước tính trên quy mô cả năm.