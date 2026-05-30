Chỉ đạo mới nhất của Bộ Công Thương liên quan xăng sinh học E10 30/05/2026 14:49

(PLO)- Bộ Công Thương yêu cầu thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, thương nhân đầu mối sản xuất và thương nhân phân phối xăng dầu về việc đảm bảo nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1-6.

Thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc lộ trình mới.

Theo đó, từ ngày 1-6, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5SRON92 để sử dụng đến hết ngày 31-12-2030.

Các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế và phối trộn xăng sinh học (E5, E10).

Các đơn vị cần sớm cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học đã đàm phán, ký kết với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng tiến độ.

Người dân đang đổ xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu. Ảnh: TÚ UYÊN

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu thương nhân đầu mối kinh doanh và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học từ doanh nghiệp có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học hoặc thương nhân đầu mối.

Việc này nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn cung xăng sinh học cho toàn bộ hệ thống phân phối.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị cơ sở vật chất. Tất cả phải sẵn sàng phân phối xăng sinh học từ ngày 1-6.

Các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầu có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ trên thị trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để kịp thời xử lý.

Các đơn vị tuyệt đối không được để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong mọi tình huống.