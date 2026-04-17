Hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế nhằm minh bạch dòng tiền 17/04/2026 20:07

(PLO)- Cùng với việc tổ chức hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, ngành thuế cho biết đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn hộ kinh doanh trên môi trường số.

Chiều 17-4, báo Tuổi Trẻ, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng Thuế TP.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề "Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh", với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Hội thảo nhằm hướng dẫn tiểu thương cách kê khai thuế đúng luật, qua đó hỗ trợ minh bạch dòng tiền.

Sự kiện thu hút gần 400 hộ kinh doanh dự trực tiếp và 33 điểm cầu trực tuyến. Trong bối cảnh nhiều quy định mới ban hành, người dân vẫn còn lúng túng khi chuyển sang phương pháp thuế kê khai. Ngành thuế khẳng định luôn lắng nghe ý kiến thực tiễn, cam kết tích cực hỗ trợ tiểu thương tháo gỡ khó khăn kịp thời nhất.

Ngành thuế nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc chung

Phát biểu tại hội thảo, ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính khẳng định việc minh bạch dòng tiền không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý mà trước hết mang lại lợi ích thiết thực cho hộ kinh doanh. Việc này giúp quản lý doanh thu và chi phí rõ ràng, nâng cao uy tín với đối tác, đồng thời tạo thuận lợi lớn khi tiếp cận vốn ngân hàng.

Ông nhấn mạnh, ngành thuế không đặt nặng việc thu thật nhiều tiền mà mục tiêu là "thu đúng, thu đủ", qua đó hỗ trợ bà con hiểu đúng luật, hạn chế vi phạm để không bị xử phạt.

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính (cầm mic) trả lời thắc mắc hộ kinh doanh tại hội thảo.

Đồng tình với quan điểm trên, nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm về các quy định hiện hành. Cụ thể, Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tách bạch tài khoản cá nhân và kinh doanh; cùng với Nghị định 68 và Thông tư 18 của Bộ Tài chính yêu cầu thông báo tài khoản, ví điện tử cho cơ quan thuế.

Những chủ trương đồng bộ này tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, giúp tiểu thương kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và dễ dàng chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Trong giai đoạn chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai thuế, thực tiễn ghi nhận nhiều vướng mắc chung từ các hộ kinh doanh. Nổi cộm là tình trạng nhập sai tên hàng hóa, dẫn đến lệch dữ liệu tồn kho trên hệ thống gây ra lỗi "tồn kho ảo", khiến việc điều chỉnh hóa đơn đã phát hành trở nên phức tạp.

Các tiểu thương đặt các câu hỏi và được giải đáp trực tiếp tại hội thảo.

Bên cạnh đó, các khái niệm mới như quyết toán thuế hay sự thiếu đồng bộ của các đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ cũng gây bối rối cho người nộp thuế. Thêm vào đó, việc nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng đã sinh ra tâm lý e ngại. Trước tình hình này, cơ quan thuế cam kết không né tránh, sẵn sàng lắng nghe để tiếp tục hoàn thiện chính sách sát với thực tiễn hơn.

Hướng dẫn khai nộp thuế chi tiết theo mức doanh thu

Bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) đã hướng dẫn trực tiếp các quy định tại Nghị định 68 và Thông tư 18 để tiểu thương yên tâm tuân thủ. Chính sách phân loại rõ bốn trường hợp áp dụng theo quy mô:

Thứ nhất, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống hoàn toàn không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Bà con chỉ cần nộp thông báo doanh thu của năm 2026 với cơ quan thuế duy nhất một lần, hạn chót là ngày 31-1-2027.

Lãnh đạo Cục Thuế, Thuế TP.HCM cùng các chuyên gia giải đáp thắc mắc hộ kinh doanh kê khai thuế.

Thứ hai, nhóm có doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỉ đồng/năm. Thuế giá trị gia tăng được tính bằng doanh thu nhân tỉ lệ phần trăm tùy từng ngành nghề (ví dụ: bán lẻ 1%, dịch vụ ăn uống 3%). Với thuế thu nhập cá nhân, tiểu thương được chọn một trong hai phương pháp có lợi hơn: nhân tỉ lệ thuế trên doanh thu, hoặc lấy thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) nhân với thuế suất 15%. Nhóm này thực hiện khai thuế theo quý.

Thứ ba, nhóm có doanh thu trên 3 tỉ đến 50 tỉ đồng/năm. Hộ kinh doanh bắt buộc áp dụng phương pháp lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 17% và thực hiện kê khai theo định kỳ hàng quý.

Thứ tư, đối với quy mô doanh thu trên 50 tỉ đồng/năm, mức thuế suất thu nhập cá nhân áp dụng là 20% và phải thực hiện khai thuế theo tháng. Nhằm hỗ trợ kịp thời cho kỳ đầu tiên, hồ sơ khai thuế của các tháng 1, 2 và 3 năm nay đối với nhóm này được linh động lùi hạn chót nộp đến ngày 20-4.

Ngoài ra, một yêu cầu bắt buộc đối với 100% hộ kinh doanh (kể cả nhóm chưa đến mức phải nộp thuế) là phải thông báo tất cả tài khoản ngân hàng, ví điện tử kinh doanh.

Về hóa đơn, hộ đạt doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm phải dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc khởi tạo từ máy tính tiền.

Nhóm từ trên 500 triệu đến 1 tỉ đồng/năm được đăng ký sử dụng theo nhu cầu. Cơ quan thuế khẳng định, những hộ chưa kịp khai theo Thông tư 18 sẽ không bị xử phạt và ai đã khai theo Thông tư 40 cũ thì không phải điều chỉnh lại.