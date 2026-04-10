Nhận tiền tip qua tài khoản: Hộ kinh doanh có phải đóng thuế? 10/04/2026 14:44

(PLO)- Để tránh rủi ro pháp lý, các hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý việc minh bạch dòng tiền, nắm rõ quy định kê khai thuế và ứng dụng công nghệ vào quản lý.

Sáng 10-4, tọa đàm “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế” do Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Thuế TP.HCM tổ chức đã diễn ra nhằm giải đáp trực tiếp những vướng mắc thực tiễn của người dân.

Trọng tâm là tháo gỡ nỗi lo xoay quanh các quy định kê khai doanh thu, xác định ranh giới đóng thuế, phân tích xu hướng thanh tra số hóa và giới thiệu công cụ hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử siêu tiện lợi, hợp pháp.

Kê khai doanh thu và cách tính thuế tiền tip

Tại tọa đàm, bà Ngọc Dung, chủ một hộ kinh doanh (HKD) dịch vụ, bày tỏ sự lo lắng vì không biết xử lý như thế nào khoản tiền tip của khách qua số tài khoản của hộ kinh doanh này.

Hiện tại, bà Dung không giữ lại khoản tiền này mà để nhân viên hưởng toàn bộ. Điều này trực tiếp dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa doanh thu kê khai và dữ liệu chuyển khoản thực tế qua ngân hàng. Đây cũng là tình cảnh chung của rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ khi không có ngân sách để thuê đơn vị tư vấn kế toán chuyên nghiệp.

Giải tỏa khúc mắc này, bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP.HCM), hướng dẫn chi tiết về cách xác định doanh thu cho các HKD.

Cụ thể, HKD bắt buộc phải ghi nhận toàn bộ doanh thu phục vụ sản xuất, kinh doanh (bao gồm lương, chi phí nhân công và các chi phí liên quan) vào sổ sách để làm cơ sở xem xét ngưỡng chịu thuế.

Các hộ kinh doanh đặt câu hỏi và được giải đáp ngay tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Riêng với khoản tiền tip, việc chịu thuế sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tính chất khoản tiền. Nếu tiền tip mang tính chất như tiền công, tiền lương hoặc hoa hồng bắt buộc (điển hình như trong hoạt động môi giới), đây là kết quả của kinh doanh nên bắt buộc tính vào thuế thu nhập cá nhân và ghi nhận doanh thu.

"Ngược lại, nếu đó là khoản bồi dưỡng tự nguyện, không bắt buộc thì không nhất thiết phải đưa vào thu nhập cá nhân. Dù vậy, HKD phải lưu ý mọi khoản thu có tính bắt buộc khác vẫn phải kê khai đầy đủ theo luật định" - bà Lê giải đáp.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP.HCM) giải đáp các câu hỏi của hộ kinh doanh. Ảnh: THUẬN VĂN

Sạch hóa dòng tiền để tránh rủi ro truy thu

Nhận định về bối cảnh quản lý hiện nay, ThS - Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Thiên Hương, đưa ra những dự báo quan trọng.

Ông nhấn mạnh công tác kiểm tra của cơ quan thuế trong giai đoạn 2026 - 2027 sẽ dịch chuyển mạnh mẽ từ hậu kiểm xác suất sang giám sát số hóa toàn diện dựa trên nền tảng Big Data. Việc đối soát dữ liệu từ hóa đơn, máy tính tiền, dòng tiền ngân hàng và thương mại điện tử sẽ diễn ra liên tục; bất kỳ sự lệch pha nào cũng sẽ lập tức kích hoạt lệnh kiểm tra.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng sẽ quyết liệt truy quét các chuỗi cung ứng ẩn, triệt phá hành vi mua bán hóa đơn khống và siết chặt nghĩa vụ bảo hiểm xã hội qua cơ chế liên ngành.

ThS - Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Thiên Hương. Ảnh: THUẬN VĂN

Để chủ động tự bảo vệ mình, Luật sư Lương đề xuất 4 khuyến nghị then chốt. Thứ nhất, hộ kinh doanh cần lập tức "sạch hóa" dòng tiền bằng cách tách bạch hoàn toàn tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản kinh doanh. Nếu để lẫn lộn, toàn bộ dòng tiền đổ về có thể bị cơ quan thuế mặc định là doanh thu chưa kê khai, dẫn đến nguy cơ truy thu khổng lồ.

Thứ hai, phải hoàn thiện hệ sinh thái chứng từ đầu vào, kiên quyết lấy hóa đơn hoặc lập bảng kê đúng quy định đối với mặt hàng nông sản.

Thứ ba, tích cực số hóa quản lý bằng các phần mềm bán hàng có tích hợp hóa đơn điện tử để đối khớp dữ liệu theo ngày.

Cuối cùng, cần chủ động rà soát lại toàn bộ hồ sơ lao động và bảo hiểm thay vì đợi đến lúc có quyết định thanh tra mới hợp thức hóa.

Các doanh nghiệp, chuyên gia trao đổi với lãnh đạo Thuế TP.HCM bên lề tọa đàm.

Giải pháp công nghệ giúp hộ kinh doanh khai thuế

Rào cản lớn nhất của hộ kinh doanh khi tuân thủ pháp luật thuế chính là sự hạn chế về kỹ năng công nghệ. Nhiều tiểu thương cho biết các phần mềm kế toán hiện nay quá phức tạp, dễ dẫn đến sai sót và bị phạt, nhất là trong bối cảnh bán hàng đa kênh.

Thấu hiểu thực tế này, sau khi hỗ trợ hơn 30.000 hộ kinh doanh, đại diện Sapo khẳng định vấn đề không nằm ở ý thức tuân thủ, mà nằm ở công cụ tiếp cận.

Để giải quyết dứt điểm, Sapo đã ra mắt sản phẩm Sapo 6880 dành riêng cho tiểu thương. Giải pháp này cho phép người dùng thao tác hoàn toàn trên điện thoại di động với giao diện thân thiện như nhắn tin Zalo.

Điểm đột phá là tính năng tạo đơn bằng giọng nói, tiểu thương chỉ cần đọc lệnh, hệ thống sẽ tự động ghi nhận, xuất doanh thu, vào sổ kế toán, thực hiện kê khai thuế và phát hành ngay hóa đơn điện tử đối với diện yêu cầu.

Ông Trương Vĩnh Thịnh, Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Nam Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo (trái), chia sẻ giải pháp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với các mô hình bán hàng đa kênh, phần mềm cũng tự động phân loại rạch ròi nhóm doanh thu từ nhiều nguồn để quản lý đồng bộ. Đặc biệt, để xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ, đội ngũ nhân sự Sapo hiện đang cắm chốt "cầm tay chỉ việc" trực tiếp tại hơn 20 cơ sở thuế ở TP.HCM với chi phí sử dụng chỉ ở mức 20.000 - 30.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho biết Hiện PVcomBank đang triển khai bộ giải pháp bán hàng toàn diện nhằm hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa tài khoản thanh toán, thuế và các hoạt động giao dịch theo quy định. Khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán hoàn toàn miễn phí đúng theo tên hộ kinh doanh đã đăng ký.

Ngoài ra, PVcomBank cũng cung cấp công cụ hỗ trợ bán hàng, nhận tiền cho hộ kinh doanh như: Tặng phần mềm quản lý bán hàng với 5.000 hóa đơn điện tử và 12 tháng sử dụng chữ ký số; tặng loa thông báo biến động số dư; miễn phí lắp đặt máy POS.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc khối Khách hàng cá nhân, Ngân hàng PVcomBank (phải), giải đáp thông tin về những thuận lợi của hộ kinh doanh trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán hiện nay cùng những lợi ích cụ thể. Ảnh: THUẬN VĂN

Với tài khoản hộ kinh doanh được kết nối với ứng dụng PVConnect Biz, khách hàng không chỉ chuyển khoản, nhận tiền nhanh chóng mà còn dễ dàng nộp thuế nhờ kết nối qua nền tảng eTax Mobile.

Khi môi trường pháp lý thay đổi theo hướng minh bạch và chuẩn hóa, việc xây dựng nền tảng quản trị tài chính bài bản không chỉ giúp hộ kinh doanh đáp ứng tuân thủ các quy định mới mà còn tạo tiền đề mở rộng quy mô, tối ưu vận hành, hướng tới phát triển bền vững.

Tọa đàm được đồng chủ trì bởi ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Thuế TP.HCM và nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN