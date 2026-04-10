Ngành thuế cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế 10/04/2026 08:09

(PLO)- Quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đang diễn ra thuận lợi nhờ sự hỗ trợ sát sao, cầm tay chỉ việc của cán bộ ngành thuế.

QUANG HUY

Hiện nay, ngành thuế TP.HCM đã chủ động đưa dịch vụ xuống tận cơ sở. Các cán bộ lưu động tận tình cầm tay chỉ việc, trực tiếp hỗ trợ tiểu thương cài đặt ứng dụng eTax Mobile, xuất hóa đơn điện tử và lập sổ sách kế toán. Cách tiếp cận thiết thực và nhân văn này giúp tiểu thương gạt bỏ nỗi lo thủ tục pháp lý.

Hộ kinh doanh đồng tình với chính sách thuế mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026 quy định chi tiết về chính sách thuế và công tác quản lý thuế đối với khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đáng chú ý, văn bản này tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch, đồng bộ và chặt chẽ nhằm chuyển đổi từ phương pháp khoán truyền thống sang phương pháp kê khai hiện đại.

Anh Hoàng Hải, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh phụ tùng xe máy, vui vẻ chia sẻ về tính thuận lợi khi chuyển đổi từ hình thức nộp thuế khoán qua phương pháp kê khai. “Các cán bộ thuế cùng đơn vị cung cấp phần mềm xuống tận cửa hàng hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile, tôi thấy mọi thứ thân thiện và dễ sử dụng vô cùng. Giờ đây, chỉ qua vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, tôi có thể tự kiểm soát chính xác dòng tiền thu chi mỗi ngày. Việc chuyển sang kê khai thực sự giúp tôi minh bạch hệ thống sổ sách, quản lý dòng tiền khoa học hơn và kinh doanh tự tin hơn” - anh Hải chia sẻ.

Chị Bích Ngọc, đại diện một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP Thủ Đức với mức doanh thu đạt khoảng 2 tỉ đồng/năm, bày tỏ sự đồng tình với chủ trương mới. Chị Ngọc chia sẻ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chuyển đổi lên phương pháp kê khai và áp dụng xuất hóa đơn điện tử theo quy định mới của pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ số hiện nay làm cho khâu bán hàng, quản lý kho bãi và xuất hóa đơn trở nên đơn giản, thuận lợi hơn rất nhiều so với phương thức ghi chép sổ sách viết tay truyền thống”.

Tuy nhiên, chị cũng cho biết mới làm quen với hệ thống số hóa nên cũng như nhiều hộ kinh doanh khác, chị vẫn rất mong muốn cơ quan thuế duy trì thường xuyên các kênh hỗ trợ về nghiệp vụ kê khai thuế.

Thuế TP.HCM bảo đảm mọi hộ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM đều thích ứng an toàn với phương thức quản lý mới. Ảnh: QUANG HUY

Bà Thanh Thúy, chủ một cơ sở kinh doanh thực phẩm, đánh giá cao việc cơ quan thuế cho phép kê khai lượng hàng tồn kho, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh vào chi phí hợp lý để được trừ khi tính thuế. Theo bà Thúy, quy định này đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người nộp thuế, bởi để có được doanh thu và mức lợi nhuận kỳ vọng, các hộ kinh doanh lĩnh vực dịch vụ phải bỏ vốn đầu tư lên đến hàng tỉ đồng cho các trang thiết bị hiện đại.

“Khi những khoản đầu tư lớn đó được Nhà nước công nhận, tính vào chi phí hợp lý và được trừ trước khi tính thuế, người kinh doanh sẽ thấy công bằng hơn, tạo động lực to lớn để dần làm quen với cách tính thuế bài bản này. Lâu dài, nhiều hộ kinh doanh có thể sẽ tự tin nâng cấp quy mô, chuyển đổi lên loại hình doanh nghiệp” - bà Thúy chia sẻ.

Ngành thuế bám sát cơ sở, cầm tay chỉ việc

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế, Thuế TP.HCM đã xây dựng kế hoạch đồng hành cùng hộ kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật thuế trên địa bàn năm 2026 với 15 mục tiêu cụ thể.

Trọng tâm của kế hoạch hành động là ra quân đồng loạt theo từng địa bàn quản lý; mở các điểm hỗ trợ lưu động trực tiếp tại chợ truyền thống, tuyến phố, trung tâm thương mại sầm uất. Cơ chế hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” được tiếp tục duy trì xuyên suốt để giúp người dân giải quyết tại chỗ các thao tác mở sổ kế toán, cài đặt ứng dụng eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng chuyên biệt, đăng ký hóa đơn điện tử và lập bảng kê hàng hóa tồn kho.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM, khẳng định mạnh mẽ: Từ đầu năm, toàn ngành đã dứt khoát chuyển đổi trọng tâm từ việc đơn thuần “vận động chuyển đổi” sang phương châm cốt lõi là “đồng hành - ổn định - nâng cao tuân thủ”. Lễ phát động tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh là một dấu mốc lịch sử, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể lực lượng ngành thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, bảo đảm mọi hộ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM đều thích ứng an toàn với phương thức quản lý mới.

Đại diện 29 thuế cơ sở chính thức nhận nhiệm vụ, ông Đào Mộng Long, Phó Trưởng Thuế cơ sở 1, cam kết sẽ trực tiếp chỉ đạo triển khai tháng cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt và bám sát địa bàn nhất. Ông khẳng định các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp công nghệ phần mềm để hỗ trợ trực tiếp bà con tại chợ, bảo đảm người nộp thuế được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức, từ đó không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số.

Để giúp bà con dễ hình dung về các nghĩa vụ pháp lý khi áp dụng Nghị định 68/2026, bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP.HCM), đã đúc kết năm quy định bắt buộc cốt lõi.

Thứ nhất, hộ kinh doanh bắt buộc mở tài khoản ngân hàng hoặc ví thanh toán dành riêng cho hoạt động kinh doanh và thông báo cho cơ quan thuế. Tài khoản này dù mang tên hộ kinh doanh hay tên cá nhân cũng phải tách biệt hoàn toàn với chi tiêu sinh hoạt cá nhân, giúp cơ quan quản lý dễ dàng đối chiếu dòng tiền một cách minh bạch.

Thứ hai, đối với bảng kê hàng hóa, máy móc thiết bị tồn kho, hộ kinh doanh phải nộp cùng kỳ với tờ khai định kỳ. Tuy nhiên, cần hiểu rõ cơ quan thuế chỉ tiếp nhận thông tin để phục vụ công tác quản lý rủi ro chứ không xác nhận nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Do đó, bản thân hộ kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của bảng kê.

Thứ ba, một điểm hoàn toàn mới là quy định liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân - khái niệm xa lạ với các hộ kinh doanh trước đây chỉ quen nộp thuế khoán. Bà Nghĩa Lê đưa ra lời khuyên: Trong trường hợp quyết toán phát sinh số thuế nộp thừa, người dân nên chủ động chọn phương án “bù trừ kỳ sau” nếu vẫn tiếp tục kinh doanh. Cách làm này giúp đảm bảo dòng tiền nộp thuế luôn gối đầu an toàn, tránh rủi ro sơ suất quên nộp thuế ở kỳ tới dẫn đến việc bị hệ thống tự động tính tiền phạt chậm nộp rất đáng tiếc.

Thứ tư, đối với ngưỡng doanh thu 1 tỉ đồng/năm, áp dụng cho hộ kê khai theo quý. Nếu hộ kinh doanh đạt mức doanh thu này (ví dụ đạt ngưỡng ngay trong kỳ kê khai của quý III), trong vòng 30 ngày kể từ ngày đạt ngưỡng, bắt buộc phải hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để áp dụng xuất hóa đơn ngay cho các giao dịch trong tháng 10 liền kề.

Cuối cùng, với hộ mới ra kinh doanh, trong sáu tháng đầu năm, nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng thì gửi thông báo doanh thu cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ tháng nào cộng dồn vượt mốc doanh thu 500 triệu đồng, phải lập tức làm tờ khai quý ngay tại thời điểm đó, thay vì chờ đến cuối năm.

Công nghệ số giúp tiểu thương tháo gỡ vướng mắc

Để giải quyết triệt để rào cản thực hành công nghệ, các đơn vị cung cấp giải pháp số và tổ chức tài chính đã tung ra hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Điển hình là sự ra mắt và đồng hành của ứng dụng Sapo 6870. Điểm khác biệt mang tính đột phá của ứng dụng quản lý này là người dân không cần phải tốn kém đầu tư hệ thống máy tính tiền đắt đỏ, cồng kềnh. Chỉ với một chiếc điện thoại smartphone có kết nối Internet sẵn có, người bán hàng dễ dàng quản lý doanh thu minh bạch, xuất hóa đơn điện tử ngay lập tức và hệ thống tự động chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu phục vụ kê khai thuế.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị định 68/2026, về việc sử dụng tài khoản ngân hàng chuyên biệt cho hoạt động kinh doanh, PVcomBank mang đến các giải pháp mở tài khoản thanh toán số hóa nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí duy trì quản lý định kỳ.

Không dừng lại ở đó, PVcomBank còn cung cấp các giải pháp quản lý dòng tiền thông minh tích hợp thanh toán QR code đa năng, giúp tiểu thương tự động bóc tách doanh thu kinh doanh và chi tiêu sinh hoạt cá nhân một cách rạch ròi, chính xác đến từng đồng.

Sự đồng hành của hệ thống ngân hàng như PvcomBank giúp khép kín toàn bộ chu trình luân chuyển dòng tiền, từ khâu bán hàng, thu tiền an toàn đến kê khai nộp thuế, tạo nên một bệ phóng vững chắc giúp các hộ kinh doanh số hóa thành công.

Nhằm giúp tiểu thương hoàn toàn trút bỏ gánh nặng tâm lý khi thực thi, luật sư Trần Xoa, chuyên gia thuế nhận định dù Nghị định 68/2026 đã mang tính pháp lý cao và giải quyết triệt để nhiều lấn cấn tồn đọng từ trước, cơ quan quản lý nhà nước vẫn cần tinh gọn và làm rõ hơn ranh giới của khái niệm “che giấu doanh thu”.

Cụ thể, cần có bộ tiêu chí định lượng rõ ràng để xác định hành vi cố tình che giấu, giúp những hộ kinh doanh buôn bán tốt, có doanh thu tăng trưởng tự nhiên không lo sợ bị quy chụp vi phạm và truy thu thuế cũ. Đồng thời, cơ quan thuế cần sớm ban hành thêm thông tư hướng dẫn chi tiết về các loại chứng từ hợp lệ đối với chi phí thuê nhà, cũng như cách hạch toán khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kinh tế nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hộ kinh doanh.

Tọa đàm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế Nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến chính sách thuế mới và trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh cho người nộp thuế trong giai đoạn chuyển đổi đặc biệt quan trọng này, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Thuế TP.HCM chính thức tổ chức chương trình tọa đàm mang chủ đề: “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”. Sự kiện đối thoại thiết thực này sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 11 giờ thứ Sáu, ngày 10-4 tại báo Pháp Luật TP.HCM. Tọa đàm có sự tham dự và chủ trì của đại diện lãnh đạo Thuế TP.HCM, lãnh đạo Ban Biên tập báo, cùng sự góp mặt của lãnh đạo Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), Công ty Luật Thiên Hương, Công ty CP Công nghệ Sapo, Công ty TNHH Đại lý thuế Hợp Luật và đông đảo đại diện từ các hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Chương trình sẽ tập trung đi sâu giải đáp các điểm mới nhất, cốt lõi nhất về chính sách thuế theo tinh thần của Nghị định 68/2026, đồng thời hướng dẫn cặn kẽ các thủ tục kê khai, cách thức mở tài khoản thanh toán chuyên biệt và quy trình xuất hóa đơn điện tử bảo đảm đúng luật. Đây được xem là một diễn đàn thông tin mở, minh bạch để cộng đồng doanh thương được trực tiếp đối thoại, kiến nghị tháo gỡ chính sách, giúp bà con hoàn toàn an tâm tuân thủ pháp luật và định hướng phát triển kinh doanh bền vững, lâu dài.

Ông NGUYỄN QUANG TRUNG, Phó Giám đốc khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank):

Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản và thuế

Hiện PVcomBank đang triển khai bộ giải pháp bán hàng toàn diện nhằm hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa tài khoản thanh toán, thuế và các hoạt động giao dịch theo quy định.

Khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán hoàn toàn miễn phí đúng theo tên hộ kinh doanh đã đăng ký. Ngoài ra, PVcomBank cũng cung cấp công cụ hỗ trợ bán hàng, nhận tiền cho hộ kinh doanh như: Tặng phần mềm quản lý bán hàng với 5.000 hóa đơn điện tử và 12 tháng sử dụng chữ ký số; tặng loa thông báo biến động số dư; miễn phí lắp đặt máy POS.

Với tài khoản hộ kinh doanh được kết nối với ứng dụng PVConnect Biz, khách hàng không chỉ chuyển khoản, nhận tiền nhanh chóng mà còn dễ dàng nộp thuế nhờ kết nối qua nền tảng eTax Mobile.

Trước đó, vào ngày 27-3, PVcomBank đã phối hợp với Cục Thuế, Thuế TP Hà Nội và cơ quan thuế tại 22 địa phương tổ chức thành công lễ ký kết hợp tác triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế.

Khi môi trường pháp lý thay đổi theo hướng minh bạch và chuẩn hóa, việc xây dựng nền tảng quản trị tài chính bài bản không chỉ giúp hộ kinh doanh đáp ứng tuân thủ các quy định mới mà còn tạo tiền đề mở rộng quy mô, tối ưu vận hành, hướng tới phát triển bền vững.

ThS - luật sư LÊ KIÊN LƯƠNG, Giám đốc Công ty Luật Thiên Hương

5 lưu ý cho hộ kinh doanh khi chuyển sang nộp thuế kê khai

Nhằm minh bạch hóa và số hóa lĩnh vực thuế, Nhà nước đã chuyển từ cơ chế “thuế khoán gọn” sang “tự kê khai, tự chịu trách nhiệm”. Hộ kinh doanh sẽ tự xác định doanh thu thực tế, tự tính số thuế phải nộp theo tỉ lệ phần trăm và nộp tờ khai. Trước sự thay đổi này, hộ kinh doanh cần lưu tâm năm vấn đề sau:

Một là: Chủ động chuẩn bị hệ thống sổ sách, chứng từ. Khác với thuế khoán, hộ kê khai bắt buộc thực hiện chế độ kế toán đơn giản. Mọi giao dịch mua bán từ 200.000 đồng trở lên đều phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ để không bị gạt bỏ khi trừ chi phí tính thuế.

Hai là: Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ hóa đơn điện tử. Chủ hộ nên đầu tư phần mềm hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế hoặc khởi tạo từ máy tính tiền để xuất hóa đơn hợp lệ, qua đó khẳng định uy tín với các đối tác doanh nghiệp.

Ba là: Hiểu rõ ngưỡng doanh thu nộp thuế. Hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm được miễn thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải nộp tờ khai định kỳ. Khi doanh thu lũy kế vượt mức 500 triệu đồng, hộ phải chủ động kê khai và nộp thuế tương ứng.

Bốn là: Tuân thủ quy định về BHXH bắt buộc. Từ ngày 1-7-2025, chủ hộ kinh doanh kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để hưởng các chế độ hưu trí, thai sản và đảm bảo chính sách lao động.

Năm là: Tách bạch tài chính và kiểm soát rủi ro. Chủ hộ nên sử dụng tài khoản ngân hàng riêng cho kinh doanh để dễ dàng giải trình với cơ quan thuế, đồng thời quản lý dòng tiền chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro pháp lý.

Việc chuyển sang hộ kê khai là xu hướng tất yếu. Các chủ hộ nên sớm tiếp cận dịch vụ tư vấn kế toán, pháp lý để thiết lập hệ thống chuẩn chỉnh ngay từ đầu.

Ông ĐỒNG MINH HỒNG, Trưởng ban Chính sách Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM

Cần tinh gọn thủ tục cho tiểu thương

Việc chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai là bước tiến tất yếu nhằm minh bạch hóa quản lý thuế. Tuy nhiên, sự thay đổi này đang đặt ra thách thức lớn cho các tiểu thương tại chợ truyền thống và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Từ thói quen ghi chép sổ tay, họ nay phải đối mặt với áp lực làm quen hóa đơn điện tử, lập bảng kê và thao tác trên nền tảng số.

Hội đánh giá cao nỗ lực của ngành thuế TP.HCM thời gian qua khi tổ chức tập huấn, hướng dẫn theo tinh thần “cầm tay chỉ việc”. Sự chủ động này đã giúp người nộp thuế bớt bỡ ngỡ và an tâm hơn.

Dù vậy, để chính sách thực sự hiệu quả, chỉ hướng dẫn là chưa đủ. Các cơ quan quản lý cần có giải pháp đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính. Đặc biệt, giao diện ứng dụng eTax Mobile cần thiết kế trực quan, thân thiện và tinh gọn hơn nữa để tiểu thương lớn tuổi hay người ít am hiểu công nghệ cũng dễ dàng sử dụng.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến nghị hộ kinh doanh nên tận dụng mạng lưới đại lý thuế chuyên nghiệp. Khi yêu cầu tuân thủ ngày càng khắt khe, việc thuê dịch vụ chuyên môn sẽ giúp họ tránh sai sót trong sổ sách, kê khai thuế. Nhờ đó, tiểu thương có thể tối ưu thời gian, yên tâm tập trung buôn bán và ổn định sinh kế bền vững.

Ông TRƯƠNG VĨNH THỊNH, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam, Công ty CP Công nghệ Sapo

Ứng dụng công nghệ giúp hộ kinh doanh nộp thuế dễ hơn

Quá trình số hóa đã đơn giản hóa nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh. Các thủ tục nộp trực tuyến qua eTax kết hợp chatbot AI giúp người dùng dễ tiếp cận và tuân thủ quy định. Theo tôi, công nghệ là nền tảng giúp tuân thủ thuế thuận tiện. Tính năng tự động ghi nhận doanh thu theo thời gian thực tạo sổ sách chính xác, giúp kê khai gọn gàng và dễ đối chiếu hơn. Việc phát hành hóa đơn điện tử ngay lúc bán hàng giúp xuất hóa đơn nhanh chóng, đúng chuẩn. Điều này cực kỳ quan trọng để tuân thủ luật thuế, đồng thời giảm bớt áp lực vận hành hằng ngày.

Hệ thống báo cáo tự động giúp hộ kinh doanh nắm rõ doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế. Từ đó, họ chủ động tài chính, hạn chế rủi ro sai sót số liệu với cơ quan quản lý. Sapo 6870 cho phép hộ kinh doanh quản lý bán hàng, xuất hóa đơn và kê khai thuế ngay trên điện thoại.

Dù không rành công nghệ, người dùng vẫn có thể thao tác dễ dàng và hiệu quả. Ngoài ra, công nghệ còn là “cầu nối” minh bạch hóa dữ liệu giữa các hộ kinh doanh và cơ quan thuế. Giải pháp này giúp tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng và bền vững.•