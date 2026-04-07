Hướng dẫn chính sách thuế cho hơn 19.000 hộ kinh doanh tại TP.HCM 07/04/2026 15:03

Hướng tới mục tiêu hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế chấp hành đúng pháp luật và hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, sáng 7-4, hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đã diễn ra tại xã Tân An Hội, TP.HCM.

Sự kiện do Thuế cơ sở 19 TP.HCM cùng Vietinbank Chi nhánh Bắc Sài Gòn tổ chức, trực tiếp và có sự phối hợp của Công ty cổ phần công nghệ Kiotviet, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Viettel… hỗ trợ giải đáp các vướng mắc xoay quanh Nghị định 68/2026, Thông tư 18/2026 và Thông tư 152/2025, cài đặt eTax - mobile cho hàng ngàn hộ kinh doanh trên địa bàn.

Khai báo minh bạch doanh thu thực tế để nhận ưu đãi miễn giảm thuế

Tại hội nghị, ông Võ Thanh Lộc, Trưởng Thuế cơ sở 19 TP.HCM cho biết sẽ tháo gỡ khó khăn cho các tiểu thương trong quá trình số hóa. Thấu hiểu sự bỡ ngỡ của bà con khi tiếp cận phương thức quản lý mới, ông đề nghị: “Mong các cô chú, anh chị thông cảm, ai chưa cài ứng dụng eTax Mobile thì cứ giơ tay lên, các anh em cán bộ thuế sẽ trực tiếp chạy đến hỗ trợ cài đặt tận nơi".

Theo ông Lộc, quy định bắt buộc đối với tất cả hộ kinh doanh là phải công bố công khai tài khoản giao dịch kinh doanh. Thông tin này phải được gửi đến cơ quan thuế bằng hình thức điện tử. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng giám sát doanh thu.

Ông Võ Thanh Lộc, Trưởng Thuế cơ sở 19 TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Điểm nhấn mang lại sự phấn khởi là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là chủ hộ phải kê khai thực tế, minh bạch doanh thu, ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định. Hàng năm, chậm nhất là ngày 31-7 hoặc 31-1 năm sau, bà con phải gửi thông báo doanh thu bằng hình thức điện tử.

Vị đại diện cũng khẳng định phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh rất công bằng, nâng cao tinh thần tự giác, chấp hành pháp luật thuế: doanh thu lớn, lợi nhuận nhiều nộp thuế nhiều, doanh thu nhỏ, lợi nhuận ít thì nộp thuế ít, dưới ngưỡng thì được miễn nhưng hộ kinh doanh phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đông đảo hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham dự hội nghị sáng 7-4. Ảnh: QH

Chấp hành nghiêm quy định hóa đơn và số tài khoản

Bên cạnh đó, đại diện Thuế cơ sở 19 TP.HCM đã phổ biến chi tiết các lưu ý "sống còn" về hóa đơn điện tử, khai báo tài khoản và sổ sách kế toán, nhằm bảo vệ tiểu thương khỏi các chế tài xử phạt hành chính rất nặng.

Về hóa đơn điện tử, pháp luật phân định rạch ròi theo ngưỡng doanh thu. Hộ kinh doanh có doanh thu lũy kế từ 1 tỉ đồng/năm trở lên bắt buộc phải đăng ký sử dụng. Nếu trong 30 ngày kể từ khi vượt mốc 1 tỉ đồng mà không đăng ký, hoặc bán từ 50 số hóa đơn trở lên mà không lập hóa đơn, cơ sở sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 40 triệu đồng.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 19 TP.HCM trả lời trực tiếp các vướng mắc cho hộ kinh doanh. Ảnh: QH

Với nhóm có doanh thu trên 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng, việc dùng hóa đơn không bắt buộc nhưng được phép đăng ký nếu có nhu cầu. Đặc biệt lưu ý, nhóm hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống tuyệt đối không được sử dụng hóa đơn điện tử; ai đang dùng phải lập tức thông báo dừng.

Về quản lý dòng tiền, chủ hộ phải thông báo mọi tài khoản ngân hàng liên quan đến kinh doanh (hạn chót 20-4-2026 đối với hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng). Nguyên tắc phải tách bạch tài khoản kinh doanh và tài khoản cá nhân. Nếu khách hàng lỡ chuyển tiền hàng vào tài khoản cá nhân, chủ hộ buộc phải khai báo bổ sung tài khoản đó lên hệ thống. Nếu cơ quan thuế phát hiện có dòng tiền kinh doanh trộn lẫn trong tài khoản cá nhân mà không được khai báo, chủ hộ không chỉ bị phạt lỗi không thông báo số tài khoản mà còn có thể bị khép vào tội trốn thuế.

Cuối cùng, cơ quan thuế nhắc nhở bà con tuân thủ chế độ sổ sách kế toán mới theo Thông tư 152/2025. Sổ sách phải lưu 5 năm, hóa đơn lưu 10 năm tại cơ sở. Khi ghi sổ kế toán, chủ cơ sở phải tách biệt rõ ràng doanh thu của từng nhóm mặt hàng có mức thuế suất khác nhau. Nếu cố tình ghi gộp chung, cơ quan thuế sẽ ấn định đóng thuế theo mức thuế suất cao nhất, gây thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi kinh tế của người nộp thuế.

Sau đó, đại diện cơ quan thuế trả lời trực tiếp các vướng mắc, những vấn đề chưa rõ của các hộ kinh doanh tại hội trường.

Đợt cao điểm tuyên truyền chính sách thuế nhằm bảo đảm 100% tiểu thương trên địa bàn nắm vững quy định mới. Ảnh: QH