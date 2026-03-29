Cho thuê nhà 50 triệu đồng/tháng có phải thành lập hộ kinh doanh? 29/03/2026 05:45

(PLO)- Pháp luật quy định, người cho thuê nhà không bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh; tuy nhiên ai có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh thì vẫn có thể đăng ký theo quy định.

Gửi câu hỏi đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc Hoài Nam (TP.HCM) thắc mắc: Tôi có một căn nhà tại phường Tân Hưng, cho thuê từ năm 2024 với giá 50 triệu đồng/tháng. Lúc đó, tôi cho thuê với tư cách cá nhân. Tôi nghe thông tin từ năm 2026, những người kinh doanh nhỏ lẻ trước đây có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm đều được khuyến khích đăng ký hộ kinh doanh để dễ kê khai thuế. Vậy với trường hợp của tôi, có buộc phải đăng ký hộ kinh doanh không?

Luật sư Cao Ngọc Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Theo khoản 3, khoản 4 Điều 82 Nghị định 168/2025 về đăng ký doanh nghiệp thì hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Trường hợp có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh, các đối tượng nêu trên đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Người cho thuê nhà không bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh. Ảnh minh họa: QH

Về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo Điều 7 Luật Đầu tư 2025 thì ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm sản xuất con dấu, Kinh doanh công cụ hỗ trợ, Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;…

Theo đó, cho thuê nhà có thể được xem là kinh doanh thời vụ, cũng không nằm trong danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, người cho thuê nhà không bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh. Tuy nhiên, trường hợp bạn có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh thì vẫn có thể đăng ký theo quy định.

Về việc kê khai thuế, nếu cá nhân không đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế. Người nộp thuế có thể thực hiện kê khai trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế.