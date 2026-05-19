Nhịn trước các va chạm nhỏ, tránh được các bi kịch lớn 19/05/2026 08:45

(PLO)- Chỉ vì một cái nhìn, một câu nói, một cú va chạm nhỏ ngoài đường..., nhiều người sẵn sàng lao vào nhau bằng nắm đấm, chửi rủa, thậm chí là bạo lực tập thể.

Những ngày gần đây, dư luận tiếp tục lên cơn thịnh nộ trước vụ vợ chồng đi Lexus hành hung hai cô gái ở Hà Nội chỉ vì không được trả lời trong thang máy. Không lâu sau, mạng xã hội xuất hiện clip cô gái trẻ sau va chạm giao thông đã liên tục chửi bới, tấn công một người đàn ông đáng tuổi cha mình ngay trước mặt đứa con nhỏ của cô. Đáng nói hơn, không ít vụ án mạng, cố ý gây thương tích chỉ bắt đầu từ ánh mắt khó ưa, tiếng còi xe hay vài lời qua lại trên phố. Biết rằng đây vẫn chỉ là những vụ việc cá biệt nhưng những hành xử bạo lực ấy đang gia tăng trong đời sống thường ngày.

Trong một vụ khác, người phụ nữ liên tục chửi bới, tát nam tài xế lớn tuổi sau va chạm. (Ảnh cắt từ clip)

Người ta dễ nổi nóng hơn, dễ mất kiểm soát hơn và cũng dễ dùng bạo lực hơn. Trên đường phố, thay vì một cái gật đầu xin lỗi hay vài giây nhường nhịn, nhiều người chọn cách hơn thua đến cùng bằng nắm đấm. Không ít người xem việc lớn tiếng, đe dọa, dùng vũ lực là cách để thể hiện bản lĩnh hay giữ sĩ diện.

Đằng sau những cú đấm ngoài đường là áp lực đời sống ngày càng lớn, sự thiếu kiềm chế cảm xúc và khoảng trống trong giáo dục văn hóa ứng xử. Một xã hội vận động quá nhanh khiến nhiều người luôn trong trạng thái căng thẳng, bực bội.

Nhưng áp lực không thể là lý do để con người đánh mất giới hạn đạo đức. Điều đáng sợ nhất không phải là một vụ xô xát đơn lẻ, mà là cảm giác bạo lực đang dần trở nên bình thường trong mắt nhiều người và xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Giao thông vốn là nơi thể hiện rõ nhất văn hóa của một cộng đồng. Chỉ cần bước ra đường, cách người ta bóp còi, chen lấn, vượt đèn đỏ hay phản ứng sau va chạm đã đủ cho thấy mức độ văn minh của xã hội ấy. Một đất nước không thể nói đến văn minh nếu người dân luôn mang tâm thế sẵn sàng gây hấn chỉ vì những va chạm rất nhỏ.

Thực trạng ấy cần được ngăn chặn từ nhiều phía, trước hết pháp luật phải nghiêm minh hơn với hành vi côn đồ nơi công cộng; nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc; gia đình dạy con sự tử tế và lòng tôn trọng người khác. Nhưng trên hết, mỗi người phải tự học cách kiềm chế chính mình. Bởi đôi khi một cái nhịn không làm mất danh dự mà ngược lại có thể cứu người ta khỏi một bi kịch, một bản án hay một đời ân hận.