Muốn biết có nợ thuế hay không, cứ vô eTax Mobile 14/05/2026

(PLO)- Người dân có thể nộp thuế đất tại Kho bạc Nhà nước, thông qua ngân hàng; nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng eTax Mobile...

Sau bài viết “Các bước kiểm tra để tránh việc ra đến sân bay thì bị ách lại do đang nợ thuế” Các bước kiểm tra để tránh việc ra đến sân bay thì bị ách lại do đang nợ thuế” đăng trên PLO ngày 13-5, bạn đọc tiếp tục chia sẻ đến báo Pháp Luật TP.HCM về những bất ngờ khi họ đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile.

Bất ngờ khi được đóng thuế TNCN

Chị NTC chia sẻ chị khá hoang mang khi đọc thông tin nhiều người ra sân bay mới biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế vì sắp tới chị dự định đi du lịch nước ngoài. Chị cài đặt ứng dụng eTax Mobile theo hướng dẫn trong bài viết và thở phào khi trên app không thể hiện chị bị tạm hoãn xuất cảnh.

Tuy nhiên, sau một hồi khám phá các tính năng của app thì chị khá bất ngờ khi đọc thông tin một số khoản tiền có nội dung “Tiểu mục: Thu từ đất ở tại đô thị (1602)”. Chị C thắc mắc không biết đây là tiền gì và nếu muốn đóng tiền này thì liên hệ cơ quan nào.

Trong khi đó, anh TTN vui mừng khoe với đồng nghiệp vì năm 2025 anh “được” đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Chuyện là anh cài đặt ứng dụng eTax Mobile xem mình có nợ thuế hay không. Khi vào mục “tra cứu thông tin quyết toán thuế”, anh nhìn thấy thông tin tổng thu nhập chịu thuế năm 2025 của anh là 151,3 triệu đồng, khác với tổng số tiền lương công ty chi trả cho anh trong năm 2025. Trong phần chi tiết, anh thấy một khoản từ nơi anh làm thêm vào cuối tuần.

Số tiền thuế TNCN anh phải nộp trong năm 2025 sau khi đã khấu trừ là hơn 200.000 đồng. Anh ngạc nhiên vì từ trước đến nay luôn mặc định với mức lương chưa tới 10 triệu đồng/tháng như hiện nay thì không có cơ hội được đóng thuế TNCN. Anh hỏi bộ phận kế toán của công ty thì được giải thích tiền TNCN được tính dựa trên tổng thu nhập chứ không riêng gì tiền lương tại công ty...

Người dân có thể dễ dàng tra cứu nghĩa vụ nộp thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Dễ dàng đóng thuế đất online

Để giải đáp thắc mắc của bạn đọc, PV đã ghi nhận ý kiến tư vấn của luật sư Ngô Minh Trực (Đoàn Luật sư TP.HCM). Về trường hợp của chị C, khoản “Thu từ đất ở tại đô thị (1602)” là một khoản thu trong mục “thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”. Hiện nay, chi tiết về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế được quy định cụ thể tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010.

Khoản tiền này người nộp thuế có thể nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước, tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế. Người dân cũng có thể nộp thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hiện nay, người nộp thuế còn có thể nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Người dân có thể nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc chọn hình thức nộp online.

Về thắc mắc của anh N về thuế TNCN, luật sư Ngô Minh Trực trả lời: Theo quy định hiện hành, thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm 10 nhóm quy định tại Điều 3 Luật Thuế TNCN. Trong đó có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ một số khoản nhất định pháp luật quy định không phải là thu nhập chịu thuế.

Do đó, dù lương tại công ty mỗi tháng chưa tới 10 triệu đồng nhưng tổng thu nhập chịu thuế năm 2025 là 151,3 triệu đồng vì có thêm khoản thu nhập từ nơi làm thêm vào cuối tuần. Điều này hoàn toàn hợp lý vì tất cả các thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công đều là thu nhập chịu thuế.

Luật sư Ngô Minh Trực cũng lưu ý, năm 2025 áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Từ ngày 1-1-2026, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15, theo đó bản thân người nộp thuế được giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 6,2 triệu đồng/tháng.