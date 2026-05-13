Các bước kiểm tra để tránh việc ra đến sân bay thì bị ách lại do đang nợ thuế 13/05/2026 05:50

(PLO)- Người dân có thể tra cứu thông tin nợ thuế qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế - Bộ Tài chính, qua ứng dụng eTax Mobile hoặc đến cơ quan thuế để được hỗ trợ.

Hiện nay có nhiều trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế mà chính người trong cuộc không hay biết. Chỉ đến khi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, họ mới vỡ lẽ.

Bất ngờ khi biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh

Tháng 8-2025, chị NNTH (tỉnh Lâm Đồng) làm thủ tục xuất cảnh đi Thụy Sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm hoãn xuất cảnh đối với chị do đang là người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp có nợ thuế.

Bất ngờ trước thông tin này, chị H đã liên hệ Sở Tài chính TP.HCM để kiểm tra. Kết quả cho thấy thông tin cá nhân của chị đã được sử dụng để đăng ký cho một công ty có địa chỉ tại quận 3 (cũ). Theo thông tin từ cơ quan thuế, doanh nghiệp này đang có khoản nợ thuế là 368 triệu đồng.

Còn nhiều trường hợp khác mà gần đây khổ chủ liên tục chia sẻ trên mạng xã hội. Các trường hợp này có chung một nỗi éo le là khi làm thủ tục để xuất cảnh ở cửa khẩu thì mới tá hoả vì biết mình còn nợ thuế dù trước đó kiểm tra trên ứng dụng thuế điện tử thì không thấy phát sinh khoản nợ nào. Các lý do có thể là bị vướng vào một hồ sơ giải thể công ty chưa hoàn tất từ gần 20 năm trước; đứng tên một hộ kinh doanh quán ăn sáng từ nhiều năm trước nhưng không hay biết; có nhiều khoản thu nhập chỉ từ 300.000, 500.000 đến 1 triệu đồng được đơn vị chi trả kê khai nhưng không tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân...

﻿Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Khi đã xử lý xong việc nợ thuế, được giải toả lệnh tạm hoãn xuất cảnh, nhiều người đã lên mạng chia sẻ thông tin để mọi người rút kinh nghiệm, chủ động kiểm tra xem mình có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không, tránh trường hợp bị đình trệ công việc...

Trước những thông tin về việc "bỗng dưng phát hiện bị nợ thuế", nhiều bạn đọc thắc mắc làm thế nào để biết mình có đang nợ thuế hay không đề tránh trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh mà không hay biết.

4 nhóm thuộc đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Minh Trí (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết Điều 3 Nghị định 49/2025 quy định 4 nhóm áp dụng ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ trong các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Thứ hai, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

﻿ Thuế TP.HCM hướng dẫn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh và cách tra cứu thông tin.

Thứ ba là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định. Các trường hợp này bị áp dụng biện pháp sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Nhóm thứ tư là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, nếu người nào đang bị nợ thuế thuộc một trong bốn nhóm nêu trên sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cách thức để biết mình đang nợ thuế

Luật sư Nguyễn Minh Trí cho biết theo hướng dẫn của cơ quan thuế, hiện nay người dân có thể tra cứu thông tin nợ thuế qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế - Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.gdt.gov.vn hoặc website của cơ quan thuế địa phương.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu qua ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động hoặc đến cơ quan thuế nơi đăng ký kinh doanh hoặc cư trú, cung cấp mã số thuế để nhận hỗ trợ tra cứu từ cán bộ thuế.

Tra cứu trên website Thuế TP.HCM, người dân cần thao tác 4 bước:

Bước 1: Truy cập website nêu trên, vào phần "Dịch vụ công"

Bước 2: Chọn mục "Công khai cưỡng chế nộp thuế"

Bước 3: Chọn mục "NNT có thông báo về xuất cảnh"

Bước 4: Nhập thông tin cá nhân/tổ chức cần tra cứu; sau đó nhập mã xác nhận và bấm nút "Tìm kiếm".

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về việc người nộp thuế có bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không.Trường hợp thấy mình có khoản nợ thuế, người dân hãy liên hệ ngay cơ quan thuế có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý.

Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Minh Trí lưu ý các cổng thông tin hay ứng dụng chỉ là công cụ hỗ trợ. Để đảm bảo chắc chắn về tình trạng nợ thuế và khoản nợ cụ thể, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan thuế để được cán bộ hỗ trợ kiểm tra, rà soát.