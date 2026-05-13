Tranh chấp vay ngân hàng của chủ hộ kinh doanh là vụ dân sự hay kinh doanh thương mại? 13/05/2026 10:12

(PLO)- Tranh chấp vay ngân hàng của chủ hộ kinh doanh là vụ dân sự hay kinh doanh thương mại sẽ phụ thuộc vào mục đích vay vốn được ghi nhận trong hợp đồng tín dụng.

Trong Công văn 250 ngày 28-4 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến nhiều vướng mắc trong công tác xét xử, TAND Tối cao đã hướng dẫn cách xác định loại tranh chấp trong trường hợp ngân hàng khởi kiện chủ hộ kinh doanh đòi nợ vay.

Theo tình huống được nêu, ngân hàng A khởi kiện ông B (là chủ hộ kinh doanh) yêu cầu trả tiền vay do vi phạm hợp đồng tín dụng. Đây là vụ án dân sự hay vụ án kinh doanh, thương mại?

Trả lời nội dung này, TAND Tối cao cho biết căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Điều 79 Nghị định 01/2021, khoản 3 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN), trong trường hợp này khi xem xét thụ lý yêu cầu khởi kiện của ngân hàng, Tòa án phải xem xét nội dung hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng A và ông B để xác định loại tranh chấp.

Theo đó, trường hợp nội dung hợp đồng tín dụng thỏa thuận ngân hàng cấp tín dụng cho ông B vay tiêu dùng cá nhân, không nhằm hoạt động kinh doanh, thương mại vì mục đích lợi nhuận thì tranh chấp giữa ông B và ngân hàng là tranh chấp dân sự.

Trường hợp nội dung hợp đồng tín dụng thỏa thuận ngân hàng cấp tín dụng cho ông B (là chủ hộ kinh doanh) nhằm hoạt động kinh doanh, thương mại vì mục đích lợi nhuận thì tranh chấp giữa ngân hàng A và ông B là tranh chấp kinh doanh, thương mại.