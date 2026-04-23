Cơ quan Thi hành án dân sự nói về vụ nhà trúng đấu giá bị chiếm ở Quảng Ngãi 23/04/2026 05:58

Liên quan đến vụ việc đi làm về bị chiếm mất nhà ở Quảng Ngãi, PV đã làm việc với Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ các vấn đề pháp lý xung quanh quá trình kê biên, đấu giá, thi hành án (THA).

Hành vi tẩu tán tài sản

Ông Phạm Huy Ân, Phó Trưởng THADS tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bản chất vụ việc đã được xác định rõ, đặc biệt ở chi tiết bà Hà sau khi nhận tiền chuyển nhượng cho bà N đã không dùng vào mục đích THA.

“Đây rõ ràng là hành vi tẩu tán tài sản chứ không còn là dấu hiệu nữa. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người phải THA chuyển nhượng tài sản mà không dùng tiền để THA”, ông Ân khẳng định.

Căn nhà 118 Bà Triệu nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Ân, căn cứ Điều 24 Nghị định 62/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS, trong quá trình THA nếu người phải THA thực hiện việc chuyển nhượng tài sản nhưng không sử dụng số tiền thu được để thực hiện nghĩa vụ thì tài sản đó vẫn bị kê biên để THA.

Từ quy định này, chấp hành viên đã thông báo, hướng dẫn các đương sự khởi kiện yêu cầu hủy giao dịch. Tuy nhiên, do các bên không thực hiện quyền khởi kiện nên cơ quan THA phải chủ động đứng ra khởi kiện để bảo đảm thi hành bản án.

Liên quan ý kiến cho rằng người nhận chuyển nhượng là bên ngay tình, ông Ân cho biết vấn đề này cũng đã được tòa án xem xét trong quá trình giải quyết vụ án. Giao dịch này đã không hợp pháp.

“Bản án đã xem xét và tuyên giao dịch vô hiệu, hủy đăng ký biến động quyền sử dụng đất. Nếu hợp pháp thì tòa đã không hủy”, ông Ân nói.

Có hay không chuyện bỏ lọt ngăn chặn giao dịch?

Về việc văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký biến động cho bà Lương Thị N do không nhận được văn bản phúc đáp của cơ quan THA trong vòng 10 ngày, ông Ân khẳng định về nguyên tắc, khi nhận được đề nghị từ văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan THA đều có văn bản phản hồi, đề nghị tạm dừng.

Hình ảnh thời điểm các cơ quan tiến hành cưỡng chế giao tài sản trúng đấu giá cho người trúng đấu giá.

Khi thực hiện nhiệm vụ tổ chức THA, khi nhận được văn bản của văn phòng đăng ký đất đai phối hợp, yêu cầu xác định có chuyển nhượng hay không, đa số cơ quan THA đều có văn bản yêu cầu tạm dừng.

“Không có chuyện chấp hành viên, cơ quan THA nhận văn bản mà không phúc đáp hoặc không có ý kiến, hoặc có ý kiến cho chuyển nhượng. Điều này là chắc chắn không bao giờ có”, ông Ân khẳng định.

Thời điểm trên, công văn ngăn chặn chấp hành viên đều gửi hết nhưng lại không gửi cho Văn phòng công chứng Phi Thanh. Do thời điểm trên không thuộc địa hạt TP Quảng Ngãi cũ. Tuy nhiên, trong bản án cũng có nhận định, việc chấp hành viên có ngăn chặn hay không cũng không ảnh hưởng đến quyền của các bên đương sự.

“Pháp luật đã quy định rõ, việc có gửi hay không cũng không làm thay đổi việc giao dịch đó hợp pháp hay không”, ông Ân nói

Kê biên, đấu giá đúng hiện trạng

Cơ quan THA cho biết, quá trình xử lý tài sản được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục: Xác minh điều kiện THA, kê biên tài sản, thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá.

Theo ông Ân, trước khi kê biên, chấp hành viên đã tiến hành xác minh và yêu cầu người phải THA kê khai tài sản. Trên cơ sở đó, xác định quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền thuộc về người phải THA.

Bên trong căn nhà 118 Bà Triệu.

Tài sản kê biên bao gồm quyền sử dụng đất và các công trình trên đất đã được ghi nhận đầy đủ trong biên bản kê biên cũng như chứng thư thẩm định giá. Khi các bên không thỏa thuận được giá và đơn vị thẩm định, chấp hành viên ký hợp đồng thẩm định giá theo quy định.

“Hiện trạng có sao thì kê biên, thẩm định giá như vậy và khi giao tài sản cũng đúng như vậy”, ông Ân khẳng định.

Cơ quan THA cũng cho biết đã xử lý nhiều tài sản khác trước khi tiến hành kê biên tài sản này. Việc xử lý được thực hiện theo thứ tự nhằm bảo đảm nghĩa vụ THA, không có chuyện chỉ “nhắm” vào một tài sản.

Liên quan quyền lợi của người nhận chuyển nhượng là bà Lương Thị N, cơ quan THA cho biết đã nhiều lần hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi giao dịch bị tuyên vô hiệu.

“Chúng tôi đã nhiều lần hướng dẫn bà N khởi kiện, đề nghị áp dụng biện pháp phong tỏa tiền để đảm bảo quyền lợi, nhưng sau đó bà lại rút đơn”, ông Ân cho hay.