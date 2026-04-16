Vụ đi làm vài ngày về thấy nhà bị chiếm ở Quảng Ngãi: Chính quyền, đương sự nói gì? 16/04/2026 14:20

(PLO)- Bà N (ở trong căn nhà) khẳng định mình là chủ căn nhà; Thi hành án dân sự Quảng Ngãi khẳng định mình làm đúng quy định; chính quyền nói đang tích cực giải quyết...

Liên quan đến vụ “Đi làm vài ngày về thấy nhà bị chiếm ở Quảng Ngãi”, sáng 16-4, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi đã có phản hồi về vụ việc.

Theo ông Trường, sau khi vụ việc xảy ra và các cơ quan chuyển đơn đề nghị xử lý, UBND phường đã chuyển công an phường giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và các cơ quan theo quy định.

Căn nhà 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi (căn nhà có ô tô đỗ phía trước).

Phóng viên tiếp tục đặt một số câu hỏi liên quan đến trách nhiệm quản lý địa bàn, trách nhiệm địa phương..., ông Trần Đình Trường cho hay, theo thẩm quyền giải quyết đơn, UBND phường có nhiều văn bản xử lý, đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Nhất Duy và bà Lương Thị N (hai đương sự có liên quan đến vụ việc) gửi cho cơ quan công an, cơ quan thi hành án. Hiện nay, công an phường đang xác minh về thời điểm xây dựng nhà, chủ thể xây dựng … và đã báo cáo công an tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Hình ảnh căn nhà bị phá cửa vào hôm 3-10-2025.

“Vụ việc này rất phức tạp, liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của bà N đối với cơ quan thi hành án trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết vụ việc theo thẩm quyền”, ông Trường thông tin.

Công an phường Nghĩa Lộ thì cho hay, vụ việc đang được điều tra, hiện chưa thể thông tin.

Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên được biết bà N sau khi chiếm lại căn nhà thì cho một người khác thuê và ở trong nhà 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, để làm rõ vụ việc, phóng viên nhiều lần tìm đến căn nhà để tìm hiểu về người ở bên trong nhưng không thành.

Đến sáng 16-4, phóng viên tiếp tục trở lại căn nhà 118 Bà Triệu thì gặp một phụ nữ ở trong nhà. Bà này tự xưng mình là Lương Thị N.

Bà N khẳng định mình ở trong căn nhà 118 Bà Triệu và cho biết bà chính là chủ của căn nhà.

“Nhà đây tôi mua, có giấy tờ, chứng từ đàng hoàng, xin phép xây dựng và ở đã 10 năm nay. Tôi mua căn nhà năm 2016, giá 1,7 tỉ đồng, chồng tiền tại ngân hàng. Tôi ra công chứng, đi xóa thế chấp, sang tên căn nhà là bình thường. Sau đó, tôi mới xây dựng nhà ở”, bà N nói và cho biết nếu không dùng pháp luật được, bà “gặp đâu đánh đó”, “bước vô nhà tôi là tôi chém”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhất Duy cho rằng, ông trúng đấu giá căn nhà hợp pháp nên việc bị chiếm nhà đã xâm phạm đến quyền lợi của ông. Đến khi ở được hơn 7 tháng trời, ông chỉ bị chiếm mất nhà khi rời nhà đi làm.

“Để đấu giá mua căn nhà đó, gia đình tôi đã vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, vừa khóa cửa đi làm thì họ vào chiếm. Nhà cửa của mình nhưng lại không ở được, không thể làm gì khác khiến gia đình gặp nhiều khó khăn", ông Nguyễn Nhất Duy nói.