Vụ đi ăn giỗ về bị chiếm nhà: Chủ nhà nhận lại tài sản sau 8 năm 13/04/2026 18:09

(PLO)- Hiện gia đình chiếm giữ ngôi nhà trái phép của ông Nguyễn Thế Hiếu đã bắt đầu dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà sau 8 năm.

Ngày 17-4, anh Hồ Văn Diệu, con trai của ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã gửi lời xin lỗi đến gia đình ông Nguyễn Thế Hiếu về sự việc gia đình mình chiếm giữ trái phép căn nhà của anh Hiếu suốt nhiều năm qua.

Anh Hiếu dọn đồ ra khỏi căn nhà. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Sau khi bà Cao Thị Bé bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam về tội xâm phạm chỗ ở của người khác thì ông Hồ Văn Dũng cũng phải nhập viện để điều trị bệnh.

Vì thế, anh Diệu đã đứng ra để dọn dẹp đồ đạc bên trong nhà sang nơi khác và làm thủ tục hoàn trả lại căn nhà cho anh Hiếu.

Nói về vấn đề chiếm nhà của anh Hiếu suốt 8 năm qua, anh Diệu cho biết do bố mẹ mình hiểu biết về pháp luật còn hạn chế cũng như được một người tên Bình tư vấn pháp lý rồi dẫn đến hậu quả như bây giờ.

Anh Diệu cũng chia sẻ thêm rằng thời điểm trước đó bố mẹ anh chống đối việc thi hành án cưỡng chế căn nhà này cũng do ông Bình này “tham mưu”.

Anh Diệu (bên phải) gửi lời xin lỗi đến gia đình anh Hiếu sau nhiều năm bố mẹ mình

﻿đã chiếm giữ nhà. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG

Đại diện gia đình ông Nguyễn Thế Hiếu tiếp nhận tài sản là căn nhà thuộc lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý (cũ) nay là phường Ngũ Hành Sơn cũng động viên gia đình anh Diệu về nơi ở mới.

Đồng thời, hỗ trợ gia đình anh Diệu một số tiền để thuê nhà làm nơi cư trú trong thời gian đến.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Như PLO đã phản ánh, ông Nguyễn Thế Hiếu (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) gửi đơn kêu cứu khi phải khổ sở đi đòi nhà trong vô vọng vì thời gian quá dài nhưng cơ quan chức năng chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Theo ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn cũ đưa ra đấu giá tài sản thi hành án.

Bà Cao Thị Bé bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam về tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lô đất này có diện tích 100 m2, có căn nhà hai tầng. Sau khi ông Hiếu nộp đủ 1,6 tỉ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, Chi cục Thi hành án dân sự Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế tài sản thi hành án.

Đồng thời yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé ra khỏi nhà, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Gần hai tháng sau, ông Hiếu khóa cửa nhà để về quê ăn giỗ. Khi trở về, ông Hiếu bất ngờ phát hiện căn nhà của mình đã bị phá ổ khóa. Ông Dũng, bà Bé vào ở, căn nhà đến nay.