1 người trong vụ ‘đi ăn giỗ về bị chiếm nhà’ ở Đà Nẵng bị bắt tạm giam 08/04/2026 18:48

(PLO)- Sau nhiều lần vận động không thành, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam bà Cao Thị Bé để điều tra trong vụ việc "đi ăn giỗ về bị chiếm nhà".

Ngày 8-4, nguồn tin của PLO cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xác định những người khác liên quan trong vụ việc.

Bà Cao Thị Bé bị bắt tạm giam để điều tra về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Hiếu (tỉnh Quảng Nam cũ) tố cáo hai vợ chồng ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé cắt chìa khoá vào bên trong nhà, chiếm giữ căn nhà của ông Hiếu nhiều năm qua; mặc dù trước đó ông Hiếu đã đấu giá thành công căn nhà này.

Công an, chính quyền địa phương nhiều lần vận động nhưng ông Dũng, bà Bé không đồng ý trả lại nhà đã chiếm.

Như PLO đã phản ánh, ông Nguyễn Thế Hiếu (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) gửi đơn kêu cứu khi phải khổ sở đi đòi nhà trong vô vọng vì thời gian quá dài nhưng cơ quan chức năng chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Theo ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn cũ đưa ra đấu giá tài sản thi hành án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Bé.

Lô đất này có diện tích 100 m2, có căn nhà hai tầng. Sau khi ông Hiếu nộp đủ 1,6 tỉ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, Chi cục Thi hành án dân sự Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế tài sản thi hành án.

Đồng thời yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé ra khỏi nhà, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Căn nhà 2 tầng bị ông Dũng và bà Bé chiếm giữ trái phép trong nhiều năm.

Gần hai tháng sau, ông Hiếu khóa cửa nhà để về quê ăn giỗ. Khi trở về, ông Hiếu bất ngờ phát hiện căn nhà của mình đã bị phá ổ khóa. Từ thời điểm đó đến nay, ông Dũng, bà Bé vào ở, căn nhà bị chiếm dụng trái phép.

Mặc dù ông Hiếu nhiều lần gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa thể đòi lại được căn nhà.