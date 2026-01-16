Vụ đi ăn giỗ bị chiếm nhà: Công an 5 lần vận động vẫn không trả nhà 16/01/2026 18:07

(PLO)- Chủ nhân ngôi nhà trong vụ 'đi ăn giỗ bị chiếm nhà' mong muốn sớm được nhận lại tài sản đúng quy định.

Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã năm lần phối hợp đến vận động trả lại nhà trong vụ việc 'đi ăn giỗ bị chiếm nhà' nhưng không thành.

Theo đó, chiều 16-1, Cơ quan CSĐT phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan đến vận động gia đình ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé trả lại tài tài sản cho ông Nguyễn Thế Hiếu (chủ nhân căn nhà).

Vợ chồng ông Dũng và bà Bé không trả lại nhà cho chủ sở hữu hợp pháp, dù đã được công an vận động năm lần. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tuy nhiên, gia đình ông Dũng và bà Bé không đồng ý. Và đây cũng là lần thứ năm công an đến vận động trả lại tài sản không thành.

Cơ quan CSĐT cũng cho biết, sẽ tiếp tục làm việc và tiến hành các công tác tố tụng liên quan khác.

Trước đó, như PLO đã thông tin, ông Nguyễn Thế Hiếu (33 tuổi, tỉnh Quảng Nam cũ) gửi đơn kêu cứu khi mình phải khổ sở đi đòi nhà trong vô vọng vì thời gian quá dài nhưng cơ quan chức năng chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Theo ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) do Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Ngũ Hành Sơn đưa ra đấu giá tài sản thi hành án.

Lô đất này có diện tích 100 m2 và có căn nhà hai tầng.

Căn nhà hai tầng bị chiếm giữ trái phép suốt nhiều năm qua. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Sau khi nộp đủ số tiền 1,6 tỉ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, Chi cục THADS Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế tài sản thi hành án.

Đồng thời yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé ra khỏi nhà, thực hiện việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Gần hai tháng sau, ông Hiếu khóa cửa để về quê ăn giỗ. Khi quay lại, ông Hiếu bất ngờ phát hiện nhà của mình đã bị phá ổ khóa. Ông Dũng, bà Bé vào ở, ngôi nhà bị chiếm dụng trái phép từ đó đến nay.

Mặc dù ông Hiếu đã gửi đơn đến địa phương nhưng đến nay vẫn chưa thể đòi lại được ngôi nhà.

Khi PV tìm đến trao đổi thì bà Bé từ chối trao đổi thông tin cụ thể. Bà Bé cho rằng khi nào ông Hiếu cầm sổ hồng của căn nhà đến đây thì bà mới bàn giao nhà.

Theo ông Ngô Thanh Trà, Chủ tịch phường Hòa Quý, căn nhà này đã được cưỡng chế, giao tài sản cho ông Hiếu nhưng không hiểu vì sao ông Dũng, bà Bé lại vào ở trong nhà được.

“Hồi đó cưỡng chế cực lắm, để đảm bảo an toàn, lực lượng cưỡng chế thi hành án phải phong tỏa luôn tuyến đường. Khi phá cửa vào trong nhà thì bất ngờ phát hiện 1 bức tường xây bịt kín lối vào, buộc phải đập tường để vào bên trong” - ông Trung nói.

Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cũng chia sẻ thêm, thời điểm cưỡng chế, vợ chồng ông Dũng, bà Bé còn tấn công lực lượng, làm một số cán bộ bị thương. Sau này, xét thấy gia đình họ cũng hoàn cảnh nên không truy tố hình sự.