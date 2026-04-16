Quảng Ngãi: Đi làm vài ngày về bị chiếm luôn căn nhà 16/04/2026 05:15

(PLO)- Sau khi rời nhà đi làm, một người ở Quảng Ngãi bị người lạ đến phá khóa rồi vào chiếm giữ căn nhà nhiều tháng trời.

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) bức xúc trước việc căn nhà ông trúng đấu giá hợp pháp đã bị người lạ chiếm dụng trái phép nhiều tháng trời. Đến nay, sau hàng chục lá đơn khiếu nại, kêu cứu khắp nơi, ông Duy vẫn không thể vào ở trong căn nhà của mình.

Trúng đấu giá căn nhà 2,3 tỉ đồng

Theo hồ sơ, căn nhà tại số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ cùng quyền sử dụng đất thửa số 21, tờ bản đồ số 4 trước đó thuộc sở hữu của ông Trần Văn Hoàng và bà Phan Thị Hà.

Sau khi hai người này ly hôn, tài sản này bị kê biên để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự.

Căn nhà số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi (có ô tô trắng đỗ ngang trước cổng).

Quá trình xử lý tài sản phát sinh tranh chấp khi ông Hoàng và bà Hà chuyển nhượng cho bà Lương Thị N vào năm 2016. Tuy nhiên, sau khi chấp hành viên Thi hành án dân sự (THADS) TP Quảng Ngãi cũ có đơn khởi kiện, tòa án các cấp đã tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, đồng thời hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan.

Tháng 3-2024, tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 4, diện tích 90 m2, địa chỉ 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ được tổ chức bán đấu giá.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Nhất Duy trúng đấu giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Căn nhà mà ông Duy trúng đấu giá hơn 2,3 tỉ đồng nhưng vào ở vài tháng thì bị người khác chiếm.

Đến tháng 12-2024, Chi cục THADS TP Quảng Ngãi cũ thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi có quyết định cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Đồng thời, cơ quan này tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với bà Lương Thị N, giao tài sản trúng đấu giá cho ông Nguyễn Nhất Duy.

Bị phá khóa, chiếm giữ trái phép

Sau khi dọn vào ở được khoảng bảy tháng, đến tháng 7-2025, ông Duy khóa cửa đi làm ở Đắk Lắk. Sau khi đi làm được vài ngày, ông Duy trở về nhà thì phát hiện ngôi nhà của mình bị phá cổng. Khoảng một tháng sau, ngôi nhà tiếp tục bị người lạ phá khóa cửa chính.

Hình ảnh nhóm người phá khóa cổng hôm 28-7-2025 được camera an ninh nhà ông Duy ghi lại.

Hình ảnh từ camera cho thấy khoảng 8 giờ ngày 28-7-2025, nhiều người đến trước nhà 118 Bà Triệu rồi mở cổng vào trong hiên nhà. Đến ngày 3-10-2025, căn nhà bị phá khóa cửa chính. Từ thời điểm này, căn nhà ông Duy trúng đấu giá bị chiếm dụng trái phép cho đến nay.

Theo tìm hiểu, sau khi phá khóa căn nhà số 118 Bà Triệu, bà N không trực tiếp vào ở mà cho một người khác thuê lại. Người thuê nhà đã ở từ thời điểm đó đến nay.

Hình ảnh cửa chính căn nhà bị phá khóa vào chiều tối 3-10-2025.

“Để đấu giá mua căn nhà đó, gia đình tôi đã vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, vừa khóa cửa đi làm thì họ vào chiếm. Nhà cửa của mình nhưng lại không ở được, không thể làm gì khác khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Sự việc xảy ra hơn tám tháng qua, gia đình đã gửi nhiều đơn thư cho nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa được giải quyết. Mong cơ quan chức năng, chính quyền can thiệp giúp lấy lại căn nhà"- ông Duy bức xúc.

Ông Nguyễn Nhất Duy bày tỏ bức xúc trước vụ việc.

Để làm rõ thêm vụ việc, phóng viên cũng đến căn nhà số 118 Bà Triệu để tìm hiểu, gặp người trực tiếp ở trong căn nhà nhưng không gặp được người bên trong. Căn nhà khóa cổng dù cửa bên trong vẫn mở.

Các cơ quan nói gì?

Ông Duy nhiều lần gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi, VKSND khu vực 1… đề nghị điều tra, can thiệp, giải quyết việc vụ việc.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chuyển đơn yêu cầu Công an phường Nghĩa Lộ xem xét, giải quyết.

Cận cảnh không gian trong căn nhà 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

UBND phường Nghĩa Lộ cũng có văn bản đề nghị Công an phường giải quyết đơn của công dân đúng quy định.

Sáng 14-4, một lãnh đạo Công an phường Nghĩa Lộ nói vụ việc đang trong quá trình điều tra, xử lý. Hiện tại chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Cùng ngày, ông Võ Văn Xông, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết quá trình kê biên, tổ chức đấu giá, cưỡng chế giao tài sản đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Người trúng đấu giá cũng thực hiện đúng theo các quy định.

Sau khi tiến hành bàn giao tài sản nhưng bị chiếm lại thì cơ quan THADS không có trách nhiệm giao lại tài sản.

Người nhận tài sản có quyền đề nghị UBND cấp xã, phường yêu cầu người chiếm tài sản trả lại. Nếu người chiếm không trả thì người nhận tài sản có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.