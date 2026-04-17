Vụ đi làm về bị chiếm nhà ở Quảng Ngãi: Ban Nội chính Tỉnh ủy đang theo dõi kết quả giải quyết 17/04/2026 11:09

(PLO)- Đó là thông tin được Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM.

Liên quan đến vụ “Đi làm vài ngày về bị chiếm luôn căn nhà" ở Quảng Ngãi, ngày 17-4, bà Trương Thị Linh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có thông tin về vụ việc.

Bà Linh cho hay, Ban Nội chính đã nắm được thông tin vụ việc này thông qua các đơn thư từ ông Nguyễn Nhất Duy. Sau khi kiểm tra thông tin, bà Linh cho biết, nội dung này Ban Nội chính đã chuyển cho công an để xử lý.

“Hiện đang theo dõi kết quả giải quyết, xử lý”, bà Linh khẳng định.

Căn nhà số 118 Bà Triệu nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều 15-4, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã trả lời PLO về vụ việc. Theo Thiếu tướng Hồ Song Ân, thông tin vụ việc này ông đã nắm vào sáng cùng ngày, hiện đã cho cơ quan điều tra kiểm tra lại.

“Hiện tôi đã cho rà soát lại nội tình vụ việc thế nào, trên cơ sở phản ánh của người khiếu nại và trình tự giải quyết theo quy định của pháp luật”, Thiếu tướng Hồ Song Ân nói và cho biết đang kiểm tra lại phường (Công an phường – PV) giải quyết vụ việc thế nào.

Như PLO đã đưa, ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) trúng đấu giá quyền sử dụng đất và căn nhà số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ với giá hơn 2.3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi dọn vào ở được khoảng bảy tháng, đến tháng 7-2025, ông Duy khóa cửa đi làm ở Đắk Lắk. Đến lúc về, ông Duy phát hiện ngôi nhà của mình bị phá cổng. Khoảng một tháng sau, ngôi nhà tiếp tục bị người lạ phá khóa cửa chính, chiếm dụng từ đó đến nay.

Đến nay, ông vẫn chưa thể vào ở lại trong căn nhà trúng đấu giá hợp pháp của mình.