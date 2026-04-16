Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin về vụ ‘Đi làm vài ngày về bị chiếm luôn căn nhà’ 16/04/2026 16:05

(PLO)- Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã cho kiểm tra lại quá trình phường giải quyết vụ việc liên quan đến bài báo ‘Đi làm vài ngày về bị chiếm luôn căn nhà’.

Liên quan đến vụ “Đi làm vài ngày về bị chiếm luôn căn nhà" ở Quảng Ngãi, chiều 16-4, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã trả lời PLO về vụ việc.

Theo Thiếu tướng Hồ Song Ân, thông tin vụ việc này ông đã nắm vào sáng cùng ngày; hiện đã cho cơ quan điều tra kiểm tra lại.

“Hiện tôi đã cho rà soát lại nội tình vụ việc thế nào, trên cơ sở phản ánh của người khiếu nại và trình tự giải quyết theo quy định của pháp luật”, Thiếu tướng Hồ Song Ân nói và cho biết đang kiểm tra lại phường (Công an phường – PV) giải quyết vụ việc thế nào.

Căn nhà 118 Bà Triệu liên quan đến vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) trúng đấu giá quyền sử dụng đất và căn nhà số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ với giá hơn 2.3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi dọn vào ở được khoảng bảy tháng, đến tháng 7-2025, ông Duy khóa cửa đi làm ở Đắk Lắk. Đến lúc về, ông Duy trở về nhà thì phát hiện ngôi nhà của mình bị phá cổng. Khoảng một tháng sau, ngôi nhà tiếp tục bị người lạ phá khóa cửa chính, chiếm dụng từ đó đến nay.

Ông Duy nhiều lần gửi đơn đến công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi, VKSND khu vực 1… đề nghị điều tra, can thiệp, giải quyết vụ việc.

Đến nay, ông vẫn chưa thể vào ở lại trong căn nhà trúng đấu giá hợp pháp của mình.