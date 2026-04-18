Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo báo cáo vụ ‘đi làm về thấy nhà bị chiếm’ 18/04/2026 15:38

Liên quan đến vụ việc bị chiếm nhà trúng đấu giá ở tỉnh Quảng Ngãi, chiều 18-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo về vụ việc này.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, rà soát, tổng hợp hồ sơ liên quan đến vụ việc.

“Vụ việc này khá phức tạp, liên quan đến công tác thi hành án, quan hệ dân sự thời gian dài, do đó, văn phòng UBND tỉnh tổng hợp hồ sơ rồi mới trình để có chỉ đạo cụ thể, xử lý theo quy định. Trước mắt, UBND phường Nghĩa Lộ đã có ý kiến trả lời và giao Công an làm rõ”, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

Căn nhà 118 Bà Triệu nơi xảy ra vụ việc.

Cũng liên quan vụ việc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay, nội dung này Ban Nội chính đã chuyển cho công an để xử lý và hiện đang theo dõi kết quả giải quyết.

Trong khi đó, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thì cho hay, hiện đã cho cơ quan điều tra kiểm tra lại toàn bộ vụ việc trên cơ sở phản ánh của người khiếu nại và trình tự giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong đó, có việc kiểm tra lại phường (Công an phường – PV) giải quyết vụ việc thế nào.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho biết, theo thẩm quyền giải quyết đơn, UBND phường có nhiều văn bản xử lý, đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Nhất Duy và bà Lương Thị N (hai đương sự có liên quan đến vụ việc) gửi cho cơ quan công an, cơ quan thi hành án. Hiện nay, công an phường đang xác minh về thời điểm xây dựng nhà, chủ thể xây dựng … và đã báo cáo công an tỉnh để chỉ đạo xử lý.

“Vụ việc này rất phức tạp, liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của bà N đối với cơ quan thi hành án trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết vụ việc theo thẩm quyền”, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho hay.

Như PLO đã đưa tin, ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) trúng đấu giá quyền sử dụng đất và căn nhà số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ.

Tuy nhiên, sau khi dọn vào ở, đến tháng 7-2025, ông Duy khóa cửa đi làm. Đến lúc về thì phát hiện ngôi nhà của mình bị phá cổng. Khoảng một tháng sau, ngôi nhà tiếp tục bị người lạ phá khóa cửa chính, chiếm dụng từ đó đến nay.