TP.HCM: Nâng cao năng lực của hòa giải viên để giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở 13/05/2026 18:14

(PLO)- Hội nghị tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở góp phần nâng cao vai trò của hòa giải viên trong việc giữ gìn đoàn kết khu dân cư...

Chiều 13-5, UBND phường Bàn Cờ, TP.HCM phối hợp với Sở Tư pháp TP.HCM, tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên của 36 tổ hòa giải trên địa bàn phường.

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM đang hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai những nội dung cơ bản của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 17-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”.

Báo cáo viên Đặng Phạm Mỹ Hạnh hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình hòa giải tại cộng đồng dân cư.

Đội ngũ hòa giải viên còn được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ như kỹ năng tiếp nhận, phân tích vụ việc; phương pháp hòa giải; kỹ năng giao tiếp, thuyết phục các bên; xử lý tình huống phát sinh trong quá trình hòa giải. Báo cáo viên cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Hội nghị cũng định hướng đội ngũ hòa giải viên và cán bộ cơ sở chủ động tuyên truyền đến người dân các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Quốc hội khóa XV; các quy định liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hiện nay.

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những thiết chế quan trọng nhằm kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư; góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM.

Theo ông Tốt, thông qua hội nghị lần này, với tinh thần trách nhiệm, uy tín và sự tín nhiệm của người dân, đội ngũ hòa giải viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, thuyết phục, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết, văn minh, hiện đại và phát triển.

“Điều đó cho thấy Luật Hòa giải ở cơ sở đã thực sự đi vào cuộc sống, được người dân quan tâm, đồng tình và áp dụng hiệu quả, thống nhất trong thực tiễn” - ông Tốt nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Liễu, Tổ trưởng tổ hòa giải khu phố 30, phường Bàn Cờ, cho biết hội nghị đã mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

“Theo tôi, những nội dung được truyền đạt tại hội nghị rất gần gũi với thực tế công việc hằng ngày của hòa giải viên ở khu dân cư. Báo cáo viên hướng dẫn cụ thể từ kỹ năng lắng nghe, phân tích vụ việc đến cách thuyết phục các bên để hạn chế phát sinh mâu thuẫn kéo dài. Đặc biệt, những tình huống thực tế được chia sẻ tại hội nghị giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở” - bà Liễu chia sẻ.

Bà Liễu cũng đánh giá cao cách truyền đạt của các báo cáo viên với nội dung dễ hiểu, sinh động, bám sát thực tiễn địa phương...

Ông Trần Tiến Đức, Tổ trưởng tổ hòa giải khu phố 29, phường Bàn Cờ cho rằng các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho hòa giải viên ở cơ sở là rất cần thiết và thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

“Thông qua các buổi tập huấn, hòa giải viên không chỉ được cập nhật thêm kiến thức pháp luật mà còn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế phát sinh tại khu dân cư. Nhiều vụ việc tưởng nhỏ nhưng nếu không khéo léo hòa giải sẽ dễ phát sinh mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm và an ninh trật tự địa phương” - ông Đức chia sẻ.

Ông Trần Tiến Đức, Tổ trưởng tổ hòa giải khu phố 29, phường Bàn Cờ.

Theo ông Đức, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường tổ chức các hội nghị, lớp bồi dưỡng chuyên đề với nội dung sát thực tiễn, gắn với những vấn đề người dân thường gặp để đội ngũ hòa giải viên có thêm kỹ năng, kinh nghiệm và sự tự tin khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

