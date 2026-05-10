Nộp hồ sơ thai sản trễ nhiều tháng, người lao động có mất quyền lợi? 10/05/2026 07:00

(PLO)- Hồ sơ thai sản nộp chậm nhiều tháng vẫn được giải quyết nếu doanh nghiệp có văn bản giải trình gửi cơ quan BHXH.

Tôi sinh con vào tháng 10-2025, tuy nhiên tháng 4-2026 công ty mới lập hồ sơ đề nghị giải quyết thai sản cho tôi (do không có nhân sự phụ trách về hồ sơ BHXH). Trong trường hợp này tôi có được giải quyết thai sản từ 10-2025 hay không?

Bạn đọc Minhtam...@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời:

Khoản 1 Điều 13 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “Lập hồ sơ để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”.

Căn cứ khoản 1 Điều 92 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định việc giải quyết hưởng chế độ BHXH bắt buộc chậm so với thời gian quy định: “Trường hợp nộp hồ sơ quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48, khoản 1 Điều 49, khoản 1 Điều 62, khoản 1 Điều 63, khoản 1 Điều 79, khoản 1 và khoản 2 Điều 91 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản và gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi nộp hồ sơ”.

Đối chiếu với quy định trên, người lao động vẫn được giải quyết thai sản tuy nhiên đơn vị cần đính kèm thêm văn bản giải trình nộp chậm để được cơ quan BHXH giải quyết theo quy định.