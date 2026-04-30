Thí điểm VKS khởi kiện dân sự: Siết thực thi BHXH, BHYT, bảo vệ nhóm yếu thế 30/04/2026 05:38

Mới đây, BHXH TP.HCM cơ sở Bến Cát phối hợp với VKSND Khu vực 18, TP.HCM tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện thí điểm việc VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ lợi ích công trên địa bàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là các nhóm yếu thế trong xã hội.

Quy chế phối hợp được ký kết góp phần hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Quy chế quy định tại Điều 3 về nguyên tắc phối hợp, theo đó hai đơn vị chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ nhưng không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đồng thời bảo đảm khách quan, đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật.

Tại Điều 5, Quy chế xác định rõ nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT. Theo đó, hai đơn vị tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp; lồng ghép nội dung về cơ chế Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chú trọng phát hiện, kiến nghị xử lý các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; hỗ trợ cung cấp tài liệu, chứng cứ, chuyên môn phục vụ quá trình giải quyết vụ án khi cần thiết.

Tại Điều 6, Quy chế quy định về phối hợp xử lý vụ việc cụ thể, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc thu thập hồ sơ, chuyển thông tin, phối hợp xác minh, cung cấp tài liệu, chứng cứ; Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện nghiên cứu, đánh giá điều kiện khởi kiện, yêu cầu bổ sung hồ sơ khi cần thiết và thực hiện quyền khởi kiện theo Nghị quyết 205/2025/QH15 và quy định pháp luật có liên quan, góp phần bảo vệ kịp thời quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng nhấn mạnh nội dung phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm như trốn đóng, chậm đóng, nợ đóng và chủ động phối hợp xử lý theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, các bên phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo BHXH TP.HCM cơ sở Bến Cát cho biết: đơn vị sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với VKSND Khu vực 18 và các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, rà soát, xử lý vi phạm; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm nợ đọng, bảo đảm quyền lợi người lao động, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Việc ký kết Quy chế là cơ sở quan trọng để tăng cường phối hợp thực chất, hiệu quả, trong đó tập trung vào công tác phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần siết chặt kỷ cương trong chấp hành pháp luật.

Đại diện VKSND Khu vực 18 khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong thực hiện chức năng kiểm sát; triển khai hiệu quả việc thí điểm khởi kiện vụ án dân sự theo quy định, góp phần bảo vệ nhóm yếu thế, bảo vệ lợi ích công, đồng thời tăng cường tính răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Việc ký kết Quy chế phối hợp là cơ sở quan trọng để hai đơn vị tăng cường phối hợp toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động trên địa bàn.