Gỡ rào cản chi phí, BHXH tự nguyện hút người tham gia 24/04/2026 05:15

(PLO)- Nghị quyết 84/2025 của HĐND TP.HCM đang tạo “cú hích” giúp người dân, nhất là lao động tự do, mạnh dạn tham gia BHXH tự nguyện, từng bước bảo đảm an sinh khi về già.

Mới đây, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM phối hợp BHXH cơ sở Thới An tổ chức hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình thu hút hơn 200 người dân, cán bộ khu phố và lao động phi chính thức tham dự, là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 84/2025 của HĐND TP.HCM - “đòn bẩy” giúp người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, tiến gần hơn đến “tấm thẻ bảo hiểm cuộc đời”.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Thủy, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thới An, thông tin những điểm mới của Luật BHXH 2024 và Luật BHYT sửa đổi, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết 84. Theo đó, TP.HCM hỗ trợ thêm 30% mức đóng cho hộ nghèo và 25% cho hộ cận nghèo. Đây không chỉ là chính sách mà còn là cam kết an sinh cụ thể của thành phố đối với người dân.

Đối với lao động phi chính thức như bán hàng rong, thợ xây…, BHXH tự nguyện gần như là con đường duy nhất để có lương hưu. Không chỉ là tích lũy, việc tham gia còn giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định khi về già, giảm phụ thuộc vào con cái. Đáng chú ý, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng lên đến 95%, góp phần giảm đáng kể gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ phường Trung Mỹ Tây, cho biết trước đây từng e ngại vì thu nhập không ổn định nên chưa nghĩ đến việc tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn cụ thể và biết thêm về chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 84, bà đã thay đổi suy nghĩ.

“Trước kia tôi cứ nghĩ BHXH là chuyện của người có công việc ổn định. Giờ được Nhà nước hỗ trợ thêm, mức đóng nhẹ đi nhiều, tôi thấy mình cũng có thể lo cho tuổi già. Có lương hưu, có thẻ BHYT là yên tâm rồi, không phải phụ thuộc con cái” - bà Hoa chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Văn Lâm, lao động tự do, cho rằng điều quan trọng nhất là cảm giác “có chỗ dựa” cho tương lai.

“Làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh nên trước giờ không dám nghĩ xa. Nhưng nghe giải thích kỹ, tôi thấy BHXH tự nguyện giống như để dành cho chính mình sau này. Được hỗ trợ thêm theo Nghị quyết 84 thì càng có động lực tham gia, coi như tích lũy từng chút để sau này đỡ gánh nặng cho gia đình” - anh Lâm bày tỏ.

Thực tế, chi phí từng là rào cản lớn đối với nhiều người dân. Tuy nhiên, với Nghị quyết 84 cùng chính sách hỗ trợ từ Trung ương, mức đóng đã giảm đáng kể, giúp BHXH không còn là lựa chọn xa vời mà trở thành quyền lợi thiết thực. Mỗi người tham gia là một bước tiến hướng đến thoát nghèo bền vững, khi từng bước giảm thiểu rủi ro về bệnh tật và mất sức lao động.