28 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm, bị xử phạt hành chính

Mới đây, BHXH TP.HCM công bố danh sách 28 doanh nghiệp trên địa bàn bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm đóng BHXH (số liệu tính đến ngày 9-4-2026).
Tổng số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) lên đến hàng tỷ đồng; đồng thời, mức xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp cũng rất lớn, cho thấy tình trạng vi phạm nghiêm trọng, kéo dài.
Dưới đây là danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT:
|STT
|Mã đơn vị
|TÊN ĐƠN VỊ
|ĐỊA CHỈ
|SỐ QĐ XỬ PHẠT
|NGÀY QĐ XỬ PHẠT
|SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG (ĐỒNG)
|SỐ TIỀN XỬ PHẠT (ĐỒNG)
|1
|TJ3409J
|Công Ty TNHH Huy Bảo Tín
|199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
|333
|29/04/2025
|144.580.395
|39.056.610
|2
|TW3316G
|CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH SANG
|167/35B Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận 7
|355
|06/05/2025
|141.958.925
|31.621.060
|3
|TW4645G
|CÔNG TY CỔ PHẦN GCW
|A4 đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh
|372
|08/05/2025
|187.118.039
|52.950.432
|4
|TG8286G
|Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria
|403 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiềng, Quận 7
|1.712
|06/05/2025
|1.341.326.792
|153.000.000
|5
|TG4717G
|CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN
|529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
|386
|08/05/2025
|77.589.640
|23.949.202
|6
|TG8445G
|Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản Cpg
|15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
|1.725
|06/05/2025
|1.049.213.781
|154.000.000
|7
|TV9761V
|CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SONG PHI
|23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
|1.740
|07/05/2025
|296.369.831
|72.519.209
|8
|TV6490V
|Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam
|Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
|312
|25/04/2025
|211.452.750
|52.824.776
|9
|TV2013V
|Cty TNHH SXTMDV Phú Danh
|8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM
|431
|12/05/2025
|143.643.491
|37.861.534
|10
|TW1544J
|Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Bảo
|7A/114 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
|519
|14/05/2025
|154.988.396
|45.564.986
|11
|TJ9897J
|Công Ty Cổ Phần truyền thông Medihub
|58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10
|1.741
|07/05/2025
|675.026.580
|154.000.000
|12
|TY4827Y
|Công Ty CP TM DV Và Đầu Tư Âu Mỹ
|408 đường 7A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM
|528
|15/05/2025
|197.602.823
|59.973.744
|13
|TW1911M
|CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT
|32 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
|578
|23/05/2025
|1.000.160.178
|31.043.248
|14
|TM2446M
|CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT
|102/21/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
|2.208
|29/05/2025
|562.643.207
|130.451.718
|15
|TW7214C
|Công Ty Tnhh Digital Power Media
|Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3
|2.218
|29/05/2025
|595.241.328
|157.856.704
|16
|TI5250I
|Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành
|743 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
|3.004
|16/06/2025
|1.020.062.352
|158.000.000
|17
|TO5577O
|Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương
|162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
|2.164
|26/05/2025
|3.900.242.294
|158.000.000
|18
|TO5222O
|Công Ty Cổ Phần Đ.H.C
|Tầng 6, số 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
|2.217
|29/05/2025
|1.606.239.021
|157.000.000
|19
|TW1717O
|Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land
|84 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
|3.003
|16/06/2025
|472.037.085
|128.988.345
|20
|YN0295O
|Công Ty TNHH Ywmobile VN
|Tầng 3, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
|3.002
|16/06/2025
|491.291.211
|134.024.226
|21
|TOB762O
|CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG
|32-32B-34-34A Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
|2.216
|29/05/2025
|333.883.767
|89.192.362
|22
|TG3370G
|CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
|C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
|554
|16/05/2025
|120.077.148
|36.196.054
|23
|TAI179A
|Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW SMT
|68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
|80
|27/08/2025
|146.332.978
|39.616.070
|24
|TW0297A
|Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc Xuân
|214/C63 Nguyễn Trãi, Phường Cầu ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh
|92
|03/09/2025
|213.397.619
|58.570.211
|25
|TW9183A
|Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina
|Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
|1.866
|13/05/2025
|762.613.375
|153.000.000
|26
|TA9586A
|Công ty TNHH An Điền Phát
|Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
|1.867
|13/05/2025
|393.754.688
|100.944.901
|27
|TW9569O
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASAP Logistics
|14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
|34
|07/08/2025
|150.733.176
|43.697.957
|28
|TO3118O
|Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt
|11 Đường C27, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
|25
|01/08/2025
|83.111.331
|22.486.757