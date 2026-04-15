28 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm, bị xử phạt hành chính

(PLO)- 28 doanh nghiệp tại TP.HCM chậm đóng BHXH, BHYT với số tiền lớn, bị xử phạt hành chính, cho thấy tình trạng vi phạm kéo dài. 
Mới đây, BHXH TP.HCM công bố danh sách 28 doanh nghiệp trên địa bàn bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm đóng BHXH (số liệu tính đến ngày 9-4-2026).

Tổng số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) lên đến hàng tỷ đồng; đồng thời, mức xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp cũng rất lớn, cho thấy tình trạng vi phạm nghiêm trọng, kéo dài.

Dưới đây là danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT:

STT Mã đơn vị TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ SỐ QĐ XỬ PHẠT NGÀY QĐ XỬ PHẠT SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG (ĐỒNG) SỐ TIỀN XỬ PHẠT (ĐỒNG)
1 TJ3409J Công Ty TNHH Huy Bảo Tín 199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10 333 29/04/2025 144.580.395 39.056.610
2 TW3316G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH SANG 167/35B Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận 7 355 06/05/2025 141.958.925 31.621.060
3 TW4645G CÔNG TY CỔ PHẦN GCW A4 đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh 372 08/05/2025 187.118.039 52.950.432
4 TG8286G Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria 403 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiềng, Quận 7 1.712 06/05/2025 1.341.326.792 153.000.000
5 TG4717G CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN 529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh 386 08/05/2025 77.589.640 23.949.202
6 TG8445G Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản Cpg 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 1.725 06/05/2025 1.049.213.781 154.000.000
7 TV9761V CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SONG PHI 23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 1.740 07/05/2025 296.369.831 72.519.209
8 TV6490V Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 312 25/04/2025 211.452.750 52.824.776
9 TV2013V Cty TNHH SXTMDV Phú Danh 8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM 431 12/05/2025 143.643.491 37.861.534
10 TW1544J Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Bảo 7A/114 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 519 14/05/2025 154.988.396 45.564.986
11 TJ9897J Công Ty Cổ Phần truyền thông Medihub 58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 1.741 07/05/2025 675.026.580 154.000.000
12 TY4827Y Công Ty CP TM DV Và Đầu Tư Âu Mỹ 408 đường 7A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM 528 15/05/2025 197.602.823 59.973.744
13 TW1911M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT 32 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 578 23/05/2025 1.000.160.178 31.043.248
14 TM2446M CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT 102/21/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 2.208 29/05/2025 562.643.207 130.451.718
15 TW7214C Công Ty Tnhh Digital Power Media Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3 2.218 29/05/2025 595.241.328 157.856.704
16 TI5250I Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành 743 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 3.004 16/06/2025 1.020.062.352 158.000.000
17 TO5577O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 2.164 26/05/2025 3.900.242.294 158.000.000
18 TO5222O Công Ty Cổ Phần Đ.H.C Tầng 6, số 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 2.217 29/05/2025 1.606.239.021 157.000.000
19 TW1717O Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land 84 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 3.003 16/06/2025 472.037.085 128.988.345
20 YN0295O Công Ty TNHH Ywmobile VN Tầng 3, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 3.002 16/06/2025 491.291.211 134.024.226
21 TOB762O CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG 32-32B-34-34A Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 2.216 29/05/2025 333.883.767 89.192.362
22 TG3370G CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM 554 16/05/2025 120.077.148 36.196.054
23 TAI179A Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW SMT 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 80 27/08/2025 146.332.978 39.616.070
24 TW0297A Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc Xuân 214/C63 Nguyễn Trãi, Phường Cầu ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh 92 03/09/2025 213.397.619 58.570.211
25 TW9183A Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 1.866 13/05/2025 762.613.375 153.000.000
26 TA9586A Công ty TNHH An Điền Phát Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 1.867 13/05/2025 393.754.688 100.944.901
27 TW9569O Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASAP Logistics 14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 34 07/08/2025 150.733.176 43.697.957
28 TO3118O Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt 11 Đường C27, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 25 01/08/2025 83.111.331 22.486.757
TRẦN MINH
