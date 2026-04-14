TP.HCM công bố 100 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, tổng nợ gần 900 tỉ đồng 14/04/2026 16:14

(PLO)- BHXH TP.HCM công bố 100 doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên, với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động.

Mới đây, BHXH TP.HCM công bố danh sách 100 doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng BHXH kéo dài, với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng.

Đây là các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) từ 6 tháng trở lên (số liệu cập nhật đến ngày 31-3). Dù cơ quan BHXH đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra để làm rõ vi phạm, song các doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động.

Ảnh: THUẬN VĂN

Theo danh sách công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang chậm đóng gần 68 tỉ đồng cho 1.157 lao động; Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn chậm đóng gần 42 tỉ đồng; Công ty cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu chậm đóng gần 35 tỉ đồng, …

BHXH TP.HCM thông báo, hiện chế tài đối với doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT của người lao động cao nhất là xử lý hình sự. Mức độ thấp hơn, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm xác định hành vi vi phạm để xử phạt hành chính. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn cũng có thẩm quyền đại diện người lao động để khởi kiện đối với các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ về đóng BHXH, BHYT.

Chi tiết 100 doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng BHXH kéo dài 6 tháng trở lên:

