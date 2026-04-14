TP.HCM công bố 100 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, tổng nợ gần 900 tỉ đồng

Mới đây, BHXH TP.HCM công bố danh sách 100 doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng BHXH kéo dài, với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng.
Đây là các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) từ 6 tháng trở lên (số liệu cập nhật đến ngày 31-3). Dù cơ quan BHXH đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra để làm rõ vi phạm, song các doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động.
Theo danh sách công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang chậm đóng gần 68 tỉ đồng cho 1.157 lao động; Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn chậm đóng gần 42 tỉ đồng; Công ty cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu chậm đóng gần 35 tỉ đồng, …
BHXH TP.HCM thông báo, hiện chế tài đối với doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT của người lao động cao nhất là xử lý hình sự. Mức độ thấp hơn, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm xác định hành vi vi phạm để xử phạt hành chính. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn cũng có thẩm quyền đại diện người lao động để khởi kiện đối với các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ về đóng BHXH, BHYT.
Chi tiết 100 doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng BHXH kéo dài 6 tháng trở lên:
Căn cứ theo Điều 3 và Điều 7 Nghị định số 274/2025, kể từ ngày 30-11-2025, các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN sẽ phải nộp thêm mức 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng.
Về xác định số tiền và số ngày chậm đóng, Nghị định nêu rõ: số tiền chậm đóng được tính trên phần nghĩa vụ đóng của người sử dụng lao động theo quy định của Luật BHXH và pháp luật về BHTN, kể từ sau thời hạn phải đăng ký tham gia và đóng. Nếu người lao động chưa được đăng ký tham gia trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn bắt buộc, số tiền chậm đóng sẽ được tính từ sau thời điểm đó. Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ cho người lao động. Số ngày chậm đóng được xác định bắt đầu từ ngày sau thời hạn quy định về đăng ký và đóng BHXH, BHTN.
Về cách xác định số tiền và số ngày trốn đóng: Trường hợp người sử dụng lao động không đăng ký tham gia BHXH, BHTN cho người lao động sau 60 ngày kể từ thời điểm bắt buộc sẽ bị coi là trốn đóng, và số tiền trốn đóng chính là phần nghĩa vụ đáng lẽ phải thực hiện. Nếu doanh nghiệp khai báo tiền lương thấp hơn thực tế để giảm mức đóng, phần chênh lệch sẽ được tính là số tiền trốn đóng.
Với những đơn vị đã bị cơ quan BHXH đôn đốc nhưng không thực hiện nghĩa vụ, số tiền và số ngày trốn đóng sẽ được tính từ sau 60 ngày kể từ ngày hết hạn đóng hoặc theo thời điểm quy định trong văn bản đôn đốc. Việc quy định cụ thể từng tình huống nhằm siết chặt trách nhiệm, hạn chế tình trạng cố tình né tránh nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN.