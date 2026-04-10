Chưa kịp báo giảm lao động nghỉ thai sản, doanh nghiệp có phải đóng BHXH? 10/04/2026 16:19

Người lao động sinh con tháng 1-2026, đã nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm sinh con. Khi thực hiện thủ tục báo giảm lao động, cơ quan BHXH yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh nơi đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu của người lao động. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại đã quá 15 ngày đầu quý I/2026 nên đơn vị chưa thể thực hiện thủ tục điều chỉnh KCB, dự kiến đến đầu quý II/2026 (tháng 4-2026) mới thực hiện được.

Vậy trong thời gian chờ đến tháng 4-2026 để điều chỉnh nơi KCB và báo giảm lao động hưởng thai sản từ tháng 1-2026, đơn vị có phải tiếp tục đóng BHXH cho người lao động này không? Việc báo giảm và nộp hồ sơ thai sản muộn so với thời điểm phát sinh (từ tháng 1-2026) có ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và trách nhiệm của đơn vị không?

Bạn đọc thuy...@gmail.com

Chậm báo giảm lao động nghỉ thai sản, đơn vị phải giải trình nhưng không làm mất quyền lợi của người lao động. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

BHXH TP.HCM trả lời:

Khoản 1 Điều 13 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “Lập hồ sơ để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”.

Đối chiếu với quy định trên, đơn vị có trách nhiệm nộp hồ sơ báo giảm lao động nghỉ thai sản ngay khi người lao động nghỉ việc hưởng chế độ; việc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu không ảnh hưởng đến việc báo giảm.

Tuy nhiên, trường hợp người lao động đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB đã ngừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT thì được nộp ngay hồ sơ 613 để chuyển đổi nơi KCB khác (không phải chờ đến 15 ngày đầu của tháng đầu quý).

Trường hợp nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản cho người lao động chậm so với thời hạn quy định, đề nghị đơn vị giải trình bằng văn bản lý do chậm nộp khi kê khai hồ sơ gửi cơ quan BHXH; người lao động vẫn được giải quyết chế độ thai sản theo quy định.