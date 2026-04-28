BHXH TP.HCM hướng dẫn người dân cập nhật thông tin hưởng lương hưu 28/04/2026 18:08

Nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng kịp thời, chính xác và thuận tiện, BHXH TP.HCM vừa hướng dẫn người hưởng thực hiện thủ tục cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi hình thức nhận tiền và ủy quyền cho người khác lĩnh thay theo quy định tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu 221).

Theo đó, việc cập nhật thông tin được thực hiện đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khi có thay đổi về số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh để nhận lại tiền do sai thông tin tài khoản). Đồng thời, người hưởng có thể đăng ký chuyển đổi hình thức nhận tiền (từ tiền mặt sang tài khoản cá nhân hoặc ngược lại), hoặc thực hiện ủy quyền cho người khác nhận thay khi có nhu cầu.

Tránh gián đoạn nhận lương hưu: Người hưởng cần cập nhật thông tin kịp thời.

Nộp hồ sơ BHXH ở bất cứ đâu, nhận kết quả sau 2 ngày

Người hưởng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH trên toàn quốc (không phụ thuộc địa giới hành chính), nộp tại tổ chức hỗ trợ chi trả chế độ (trong một số trường hợp cụ thể), hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả được trả dưới dạng điện tử, đồng thời thông tin được cập nhật ngay trên hệ thống để phục vụ chi trả.

Thời hạn giải quyết thủ tục tối đa 02 ngày làm việc, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người hưởng.

Hướng dẫn cụ thể một số trường hợp

Đối với hồ sơ cập nhật thông tin, người hưởng thực hiện theo thành phần hồ sơ quy định tại mẫu 221. Trường hợp thông tin cá nhân không thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (như số CCCD, thông tin khai tử…), người hưởng cần lập Mẫu 14-HSB để điều chỉnh theo quy định.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, cơ quan BHXH sẽ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện bằng văn bản, nêu rõ lý do và các giấy tờ cần thiết.

Đối với trường hợp ủy quyền nhận thay, người hưởng cần kê khai đầy đủ thông tin tại Mẫu 13-HSB, bao gồm: thời hạn ủy quyền, lý do ủy quyền, hình thức nhận tiền (tiền mặt hoặc qua tài khoản), thông tin người được ủy quyền. Trường hợp sử dụng hợp đồng ủy quyền, nội dung phải bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định.

Việc cập nhật thông tin và giải quyết chế độ được thực hiện trên môi trường điện tử, phù hợp với định hướng chuyển đổi số của ngành BHXH. Qua đó, góp phần hạn chế sai sót trong chi trả, đảm bảo quyền lợi người hưởng, đồng thời nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình thực hiện chính sách.

BHXH TP.HCM khuyến nghị người hưởng thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin liên hệ, nhằm đảm bảo việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được liên tục, an toàn và đúng quy định.