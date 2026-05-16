Từ vụ Miu Lê dùng ma túy: Người nổi tiếng phải biết "giữ tiếng", fan cần nhận biệt đúng, sai 16/05/2026 06:00

Vụ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy, dù cơ quan chức năng bước đầu xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nữ ca sĩ nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận trong dư luận.

Nhiều ý kiến đặt vấn đề về trách nhiệm nêu gương của người nổi tiếng, đồng thời bày tỏ lo ngại trước tâm lý đám đông khi một bộ phận người hâm mộ sẵn sàng bênh vực thần tượng bất chấp đúng - sai, thậm chí xem nhẹ các chuẩn mực pháp luật.

Nghệ sĩ phải giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức

Anh Lê Quốc Bảo (phường Gia Định, TP.HCM) cho rằng cần tiếp cận vấn đề theo hướng cân bằng và thượng tôn pháp luật. Một mặt, phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội và kết luận của cơ quan chức năng, không nên quy kết khi chưa có đủ căn cứ. Nhưng mặt khác, cần nhận thức rõ các hệ lụy xã hội từ hành vi liên quan đến ma túy, nhất là khi người trong cuộc là người có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Anh Bảo cũng chia sẻ điều quan trọng là công chúng cần giữ thái độ tỉnh táo, nhìn nhận sự việc dựa trên chuẩn mực pháp luật và giá trị xã hội, thay vì bị cảm xúc chi phối.

Cùng quan điểm, chị Trần Minh Anh (phường Long Hưng, TP Đồng Nai) cho biết các cơ quan chức năng và truyền thông đã thông tin rất chính xác và kịp thời về sự việc. Qua đó giúp giới trẻ hiểu rằng đối với giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là những người có ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

"Tuy nhiên, điều đáng lo ngại trong câu chuyện này là một bộ phận người hâm mộ bênh vực thần tượng đến mức không phân biệt đúng - sai, xem thần tượng là ngoại lệ của mọi sai lầm. Họ cho rằng những chuyện vi phạm này thuộc vấn đề đời tư nghệ sĩ..." - chị Minh Anh nói.

Người hâm mộ cần giữ ranh giới đúng - sai trước sự yêu mến đối với người nổi tiếng. Ảnh minh họa: AI

Người hâm mộ yêu mến nhưng cần tỉnh táo

Từ vụ việc này, ThS Trần Xuân Tiến, giảng viên Truyền thông, Trường ĐH Văn Hiến, cho rằng cần làm rõ ranh giới giữa đời tư của nghệ sĩ và trách nhiệm đối với công chúng.

Theo đó, đời tư của người nổi tiếng thường bị hiểu chưa đầy đủ: họ vẫn có quyền riêng tư như mọi công dân, nhưng khi hành vi cá nhân liên quan đến đạo đức hoặc pháp luật thì không còn là vấn đề riêng tư thuần túy.

Trong bối cảnh truyền thông hiện nay, người nổi tiếng được xem là một dạng “tài sản công chúng”, hưởng lợi từ sự chú ý và khả năng ảnh hưởng xã hội, nên họ có nghĩa vụ chịu sự giám sát. Việc viện dẫn bảo vệ đời tư nghệ sĩ để né tránh trách nhiệm khi xảy ra sai phạm là không phù hợp. Tuy nhiên, công chúng cũng cần giữ đúng ranh giới khi có quyền phê phán hành vi vi phạm nhưng không được thay thế cơ quan chức năng để kết tội hay bêu rếu vượt giới hạn.

Ở góc độ xã hội, hiện tượng một bộ phận người hâm mộ sẵn sàng bênh vực thần tượng bất chấp đúng - sai được nhìn nhận là biểu hiện điển hình của tâm lý “thần tượng hóa” trong thời đại mạng xã hội. Khi cá nhân gắn bản sắc của mình với nghệ sĩ, mọi chỉ trích nhắm vào thần tượng dễ bị nhìn nhận như tấn công vào chính họ, từ đó dẫn đến phản ứng phòng vệ, thậm chí làm mờ ranh giới giữa đúng - sai và pháp lý - cảm tính.

ThS Tiến nhấn mạnh, văn hóa thần tượng không phải là tiêu cực, nhưng cần được đặt trong khuôn khổ chuẩn mực pháp luật và đạo đức. Người trẻ cần tách biệt giữa việc yêu mến sản phẩm nghệ thuật với việc đánh giá hành vi của nghệ sĩ. Nhận thức này cần được trang bị thông qua giáo dục về kỹ năng tiếp nhận thông tin và tư duy phản biện.